Brandt ohne Stromlinien-Image – Seine erste Rede nach der Wahlniederlage

Von Kai Hermann

Berlin, im Oktober

Ich bin nicht als Bankrotteur gegangen". Hinter dem rot drapierten Rednerpult ballte Willy Brandt die Linke zur Faust. Zorn und Enttäuschung schwangen in seiner Stimme. Aber stürmischer Beifall verwandelte ihn, Brandt lächelte, zeigte die Grübchen, die er solange hinter staatsmännischer Maske verborgen hatte, und erzählte eine Indianergeschichte: Von einem frischgewählten Häuptling, den man mit heruntergezogener Hose über ein Feuer gehalten habe – damit er später nicht so lange sitzenbleibe. Aus dieser Geschichte habe er die Lehre gezogen und auf eine dritte Kanzlerkandidatur verzichtet. Im nächsten Augenblick aber war das Lächeln wieder weggewischt: "Was allerdings den Vorsitz der Partei angeht – da gedenke ich mich über diese Lehre hinwegzusetzen".

Mit Ecken und Kanten

Willy Brandt sprach zum erstenmal seit seiner Wahlniederlage in der Öffentlichkeit, vor den Getreuesten seiner Anhänger, den Funktionären der Berliner Partei. Der Festsaal der "Neuen Welt" an der Hasenheide faßte die Sozialdemokraten nicht, die ihren "Regierenden" hören wollten. Turbulente Tage in der Berliner Parteiorganisation waren vorausgegangen. Die Nachwehen der Wahlen haben ausgerechnet in Berlin, wo man nicht wählt und daher auch nicht verloren hatte, die Parteidisziplin auf harte Proben gestellt. Die Kontroverse zwischen "links" und "rechts" sollte in der "Neuen Welt" öffentlich ausgetragen werden, so hieß es. Brandt war zum Schiedsrichter bestellt. "Das wird eine der interessantesten Funktionärsversammlungen", hatte ein Mitglied des Landesvorstandes prophezeit.

Es wurde eine Ein-Mann-Show. Für ein Beiprogramm war der Parteivorsitzende zu gut. Er war vermutlich der beste Willy, den es seit langem gab.