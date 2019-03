Inhalt Seite 1 — Der Festungskommandant von Rhodesien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dietrich Strothmann

Wir werden niemals mehr ein so günstiges Klima haben, wie gerade jetzt." Das sagte Ian Smith, Rhodesiens Premierminister, ehe er seine vorläufig letzte Londoner Verhandlung mit dem Ministerpräsidenten Wilson um die Unabhängigkeit der noch einzigen britischen Kolonie in Afrika begann. Wenn in Salisbury die Quecksilbersäule im Oktober auf über 32 Grad Celsius im Schatten klettert, erhitzen sich schnell auch die Gemüter der Weißen bis auf den Siedepunkt. Leicht kann sich dann angestaute Verbitterung in einer Explosion, einer Rebellion entladen – einer Rebellion wider die Krone, wider das Mutterland. Und dies nannte Smith ein "günstiges Klima" ...

Wilson lobte den Mut und die Offenherzigkeit seines Gesprächspartners, der zu einem Streit auf Biegen und Brechen entschlossen zu sein schien, doch ließ er sich nicht einschüchtern – weder von den rhodesischen Wetterprognosen noch von einigen seiner aufgebrachten Landsleute, die öffentlich forderten, Smith als "Hochverräter" hinter Schloß und Riegel zu setzen. Und vorläufig sollte der besonnene Hausherr in Downingstreet No. 10 recht behalten: Ein plötzlicher Regenguß, der über Salisbury herniederging, kühlte die rebellischen Temperamente der weißen Farmer erst einmal ab.

Doch hinderte der unerwartete Wolkenbruch die Unabhängigkeitsfanatiker nicht daran, Ian Smith auf dem Flugplatz wie einen Triumphator zu empfangen, so, als hätte er für sie eine Schlacht gewonnen. Dabei war er mit leeren Händen aus London zurückgekehrt: ohne die Zusage für einen Freiheitstermin, ohne das Versprechen, bei einer eigenmächtigen Trennung vom Mutterland keine Sanktionen gegen Rhodesien anzuordnen. Dem Jubel seiner Gefolgsleute tat dies alles keinen Abbruch. Sie feierten Smith, den sie die "Stimme Rhodesiens", den "weißen Messias", einen "rhodesischen Churchill" nennen, mit frenetischen Rufen "Good old Smithy" und lautem Gesang: "For he’s a jolly good fellow" – "Why was he born so beautiful?" Und der Umjubelte dankte, vor dem Unbill des Himmels mit einem riesigen Regenschirm beschützt, mit einem die Herzen rührenden Bekenntnis: "Dies ist ein ganz wunderbarer Empfang. Sie alle können sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, eine Woche fern von Rhodesien zu sein und dann wieder heimzukehren in Gottes eigenes Land."

Solch überschwengliches Pathos ist, so verwunderlich es klingen mag, eine der hervorstechenden Eigenschaften des erst 46jährigen trockenen Ian Smith. Verwunderlich bei einem Mann, der eine unpathetische Kämpfernatur ist: stur und verbissen, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat; kühl und verschlossen, sobald er vor die Öffentlichkeit tritt; ein "einsamer Jäger", der sein Ziel nicht aus den Augen läßt; ein zäher Haudegen in der Rolle des letzten Kommandanten der "letzten weißen Festung inmitten der schwarzen Flut".

Der Sohn eines Metzgermeisters, der 1898 in das Land von Cecil Rhodes aus Schottland eingewandert war, hat seinen draufgängerischen Schneid schon in so mancher Situation, die ausweglos erschien, bewiesen: 1941, als er – Pilot der 237. Rhodesischen Schwadron – mit seiner Spitfire über Nordafrika abgeschossen und schwer verwundet wurde (seine Gesichtsverletzung macht ihm noch heute zu schaffen; das Lächeln fällt ihm schwer). Auch ein zweites Mal entging er nur knapp dem Tode. Das war, als er sich bei einem Einsatz über der Po-Ebene aus seiner getroffenen Maschine mit dem Fallschirm retten mußte. Fünf Monate focht er dann in den Reihen der italienischen Partisanen, ehe er auf Schleichwegen die Alpen im Alleingang überquerte und sich in Frankreich zu den Alliierten durchschlug.

Stets ging der bibelfeste, in einem kirchenfrommen Elternhaus aufgewachsene Ian Smith zäh und unbeirrt seinen eigenen Weg – einen schnurgeraden Weg. Smith wurde 1919 in einer kleinen Bergwerks- und Farmerstadt geboren – drei Jahre, ehe London der rhodesischen Kolonie das Recht innerer Selbstverwaltung zubilligte. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an einer südafrikanischen Universität, wo er sich als harter Rugbyspieler hervortat. Nach dem Kriege wurde er Viehzüchter wie sein Vater (von dem er voller Stolz noch heute sagt, er sei der "beste Farmer gewesen, den es jemals in diesem Lande gab"), und eines Tages gewann er Geschmack an der Politik – einer Politik radikaler weißer Herrschaft über die Eingeborenen, über jene, wie er sagte: "Vorhut des Kommunismus", die – einmal an der Macht das "gottgelobte Land" in die Barbarei stürzen würde.