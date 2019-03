Inhalt Seite 1 — Der General und die Autos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der General de Gaulle fährt gern Auto,

auch wenn er selber nie am Steuer sitzt. Nicht, daß er nicht lenken könnte. Aber der General sieht mit und ohne Brille schlecht, so daß er sich lieber chauffieren läßt. Sein Interesse für Autos wird dennoch immer größer. Auf dem letzten Automobil-Salon in Paris begeisterte er sich für einige technische Neuheiten.

Georges Hereil, Präsident von Simca, erklärte dem General, daß seine Firma in diesem Jahr 50 000 Wagen nach Spanien exportieren würde.

Der General mit Grandeur: "50 000 Wagen auf einmal

Dann bewunderte er die Sitze, die man zusammenklappen kann, und fügte hinzu: "Das ist doch wohl ein großer Trick."

Der General, weiter zu Fuß, kam an Pierre Bercot (Citroën) vorbei. "Wir werden Ihnen bei Ihren Investitionen helfen", rief er. Dies ist keine leere Versprechung, denn Citroën soll tatsächlich etwas von den letzten französischen Staatsanleihen abbekommen.

Zu Pierre Dreyfus, Präsident der unter Absatzschwierigkeiten leidenden Regie "Renault", die de Gaulle seine "Tochter" nennt – er hat im Jahre 1945 die Verstaatlichung des Unternehmens unterzeichnet – sagte er: "Ich weiß schon, was Sie denken, ich habe Sie schon im Fernsehen gehört." Damit war das Gespräch zu Ende.