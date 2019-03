Von Erich Bodendiek

Was ist das für eine seltsame Ware? Sie wird von dem ersten (dem Produzenten) hergestellt, ohne daß er oft auch nur ahnen kann, wie hoch der Bedarf sein wird. Dieser erste konzentriert seine Werbung auf einen zweiten (den Arzt), der jedoch die Ware gar nicht kauft. Denn erst der dritte (der Apotheker) gibt sie auf Anweisung des zweiten an einen vierten (den Patienten), der wiederum die Ware nicht kennt, sie eigentlich auch nicht haben will und sie auch meist nicht bezahlt. Das Geld erhält der dritte, der durchweg keinen Einfluß auf seine Absatzchancen hat, von einem fünften, (der Krankenkasse), der quasi im Geiste dem zweiten bei seiner Anweisung über die Schulter schaut, damit’s nicht zu teuer wird.

Das also sind die Pharmazeutika, gemeinhin Arzneien genannt. Vor Jahren war es Paul Ehrlich, weltbekannter Entdecker des Salvarsan, der die Entwicklung neuer Präparate mit den vier "G" umriß: Geduld, Geschick, Geld und Glück!

Und heute gelten diese vier "G" mehr denn je. Benötigte Ehrlich für sein Salvarsan noch 606 Versuche, so muß – nachdem alle leichter aufzuspürenden chemischen Verbindungen schon geglückt sind – ein Chemiker jetzt mit etwa 3000 Synthesen rechnen, ehe ein wirklich brauchbares und neuartiges Arzneimittel, fertiggestellt ist. Theoretisch würde dieser Chemiker, da er jährlich nur 60 Synthesen verarbeiten kann, demnach 50 Jahre dazu benötigen. In der Praxis – da in den Labors der pharmazeutischen Werke, die etwa 10 Prozent ihres Umsatzes in die Forschung stecken müssen, ständig zahlreiche Arbeitsteams tätig sind – dauert die Entwicklung einer neuen Arzneispezialität vom "Geistesblitz" des Forschers bis zum abgepackten Artikel vier bis fünf Jahre.

Und wenn dem Verbraucher die Preise der Arzneien oft recht willkürlich erscheinen, so hat das seinen guten Grund. "Es gibt keine festen Regeln für die Kalkulation", beteuert Dr. chem. Harald Hölscher von der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung der Farbwerke Hoechst AG, die mit einem Pharma-Umsatz von 700 Millionen Mark im Jahre zu den größten Produzenten gehört.

Der Endpreis wird also von Fall zu Fall festgelegt – dabei müssen der Markt, die Forschungs- und Entwicklungskosten, die Erprobung und die Zubereitung berücksichtigt werden. Vor allem auch tragen bewährte, schon Jahrzehnte im Verkauf befindliche Präparate einen Teil der gegenwärtigen hohen Forschungskosten in ihren Preisen. Allerdings sind es nur knapp 10 Prozent der heute produzierten Pharmazeutika, die es schon vor dreißig Jahren gab.

"Oft hört man den Einwand: für Aspirin wird doch keine Forschung mehr betrieben; die alten Präparate darf man doch nicht mit Forschungskosten belasten", sagte vor einiger Zeit der Vorstandsvorsitzer der Farbenfabriken Bayer AG, Professor Kurt Hansen, "doch dann müssen wir die Suche nach einem Krebsmittel einstellen...; da das Geld auch in der Industrie nicht vom Himmel fällt, müssen eben die alten Präparate die Last mittragen." Und sie übernehmen nicht nur ihren Teil der Krebsforschung, sondern auch der Forschungsaufwendungen, die manch andere Medikamentenlücke schließen soll – wie die Heilung von Rheuma, Geisteskrankheiten, Leukämie, Verschleißkrankheiten oder so trivialen Erkrankungen wie Grippe.