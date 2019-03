Von Josef Müller-Marein

Wie Kunstpreise nicht verliehen werden sollten, dafür gibt der Düsseldorfer Streit um den Komponisten Karlheinz Stockhausen gegenwärtig ein Beispiel. Maler, Bildhauer, Schriftsteller und Architekten sehen einen der Ihrigen vom "Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen" geehrt und gefördert. Die Musiker unter den Preisrichtern jedoch wurden unter Druck gesetzt. So oft sie den Avantgardisten Stockhausen empfahlen, so oft lehnte Kultusminister Mikat die Empfehlung ab, wobei er sich mit dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Meyers einig war. Dabei darf man annehmen, daß sie dem jungen Komponisten die 25 000 Mark, die der Preisträger jeder Sektion erhält, persönlich gar nicht neiden. Sie wissen sehr wohl, daß Stockhausen mit oder ohne diese Summe fortfahren wird, eine Musik zu komponieren, die ihnen nicht gefällt. Es geht um mehr als um Geld. Es geht um Kulturpolitik.

Beeilen wir uns zu sagen, um was es sich gewiß nicht handelt: nicht um Kampf gegen "entartete Musik". Allzu leicht taucht dieser Begriff aus der Erinnerung auf. Freilich wäre Stockhausens Kompositionsmethode, ob sie auf instrumentale oder elektronische Klangerzeugung gerichtet ist, im "Dritten Reich" als "entartet" verboten worden. Aber Meyers und Mikat sind weder so mächtig, wie Hitler und Goebbels es waren, noch sind sie so böse.

Sie verfolgen Stockhausen nicht; sie gönnen ihm womöglich alles Gute, auch wenn sie sich die Ohren zuhalten oder das Radiogerät abstellen, sobald – selten genug – seine Musik ertönt. Sie sind keine Diktatoren, sind nicht darauf erpicht, der Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen vorzuschreiben, welche Art von Musik sie lieben sollen und welche nicht. Ganz ohne ihr Zutun ist die Mehrheit der Bevölkerung in diesem wie in den anderen Ländern der Bundesrepublik ohnehin der Überzeugung, daß die Schöpfungen Stockhausens und seiner Gesinnungsfreunde allerlei Namen verdienen, nur nicht den der Musik. Soweit sich Meyers und Mikat daher als Vertreter der Mehrheit fühlen – und als Verwalter der Kunstpreis-Gelder, die aus den Steuern stammen –, haben sie Ursache, die Preisverteilung an Stockhausen zu verhindern.

Aber dürfen sie in Sachen der Kunst Vertreter der Mehrheit sein? Auf jeden Fall müßten sie auch dann bestrebt sein, daß es bei der Ablehnung auf anständige Weise zugehe. Einem Bericht des Spiegel ist allerdings zu entnehmen, daß es in diesem Punkt ein bißchen haperte.

Schon einmal, nämlich 1960, war Karlheinz Stockhausen als musikalischer Anwärter für den Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen vorgestellt worden. Damals hatte sich die Jury jedoch bloß soweit durchsetzen können, daß der halbe Musikpreis an Stockhausen gefallen wäre, wenn dieser eben diese Hälfte akzeptiert hätte. So wurde zwar kein schlechterer, aber ein wohl für weniger radikal erachteter Mann, nämlich der Komponist Bernd Alois Zimmermann, der Preisträger. Heute nun war von Teilung des Preises keine Rede mehr, sondern der Name Stockhausen wurde fünfmal energisch genannt: von jedem einzelnen Mitglied der aus Fachleuten bestehenden Jury; der sechste aber, eben Mikat, der natürlich nicht als Fachmann, sondern als Minister auftrat, versuchte, sich mit einem Trick zu helfen. Er holte die Satzung hervor und sagte, es sei der Jury nicht erlaubt, einen Mann, dem der Preis schon einmal zuerkannt worden sei, noch mal auszuzeichnen.

Nun, das war ein schlechter Trick, der übrigens ganz und gar nicht dem Wesen des Ministers zu entsprechen scheint. Und so ist die Jury aus diesem oder dem anderen Grunde denn auch auf den Trick nicht hereingefallen.