Von Hilke Schlaeger

Der historische Verlauf ist – sehr vereinfacht – etwa so zu charakterisieren: Im 18. Jahrhundert waren die Universitäten vorwiegend Ausbildungsstätten; der Ort der Forschung und der Diskussion waren die Akademien. Im 19. Jahrhundert nahm die Universität auch die Forschung an sich, die Akademien blieben weiterhin zuständig für das gelehrte Gespräch.

Vor allem durch die zunehmende Differenzierung und Spezialisierung der Naturwissenschaften und den damit verknüpften immer größer werdenden Bedarf an Mitarbeitern, Räumen und Geräten aber mußte ein Großteil der Forschungsaufgaben aus dem Bereich der Universität wieder ausgegliedert werden – eine Entwicklung, die im Laufe unseres Jahrhunderts immer mehr zunahm und sich auf die Geisteswissenschaften ausdehnte. Die spektakulärste Erscheinung auf dem Gebiet der Forschung außerhalb der Universität war die 1911 gegründete „Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft“, heute als „Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften“ der bekannteste Träger reiner Forschungsinstitute verschiedener Fachrichtung.

Mit diesen Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen, den Akademien und den Museen beschäftigt sich der dritte Teil der „Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen“. Das Kapitel über die Institute aller Fachrichtungen ist – ihrer Bedeutung entsprechend – besonders ausführlich.

„In die Untersuchung werden als wissenschaftliche Forschungseinrichtungen diejenigen auf Dauer angelegten Einrichtungen – außer den Hochschulinstituten – einbezogen, in denen Wissenschaftler nicht nur gelegentlich, sondern kontinuierlich Forschungsarbeit leisten, und denen dafür öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Nach dieser Definition sind die Institute an Hochschulen und die Forschungsinstitute der Industrie ausgenommen.

Also wäre es, da nur ein Teil der Forschungsorganisationen behandelt wird, falsch, vom Wissenschaftsrat eine Stellungnahme zur Leistungsfähigkeit oder gar zum Stand oder Rückstand der Forschung in der Bundesrepublik zu erwarten; dagegen liefert er eine exakte Untersuchung der Organisationsformen, Finanzierungsmethoden und Personalfragen und stellt Erwägungen über die Zweckmäßigkeit der jetzigen Organisation der Forschung außerhalb der Hochschulen an.

Dem Wissenschaftsrat ist durch seine Funktion, „im Wissenschaftsbereich als Bindeglied zwischen Staat, Wissenschaft und Wirtschaft und zwischen Bund und Ländern zu wirken, eine Zurückhaltung im öffentlichen Auftreten, jedenfalls, in öffentlicher Polemik auferlegt. Wir unterliegen solchen Rücksichten nicht, daher mag ein entschiedenerer Ton angemessen und nützlich sein, die abwägend vorsichtigen Meinungen des Wissenschaftsrates zu unterstützen.