HESSISCHER RUNDFUNK

Montag, 18. Oktober, das Hörspiel:

Man hatte den beiden Tschechen Ilja Hurnik und Ivo Fischer vermutlich keinen Gefallen getan, als man ihre Szenenfolge als „satirisches“ Hörspiel in den Programmzeitschriften anpries. Das weckte Erwartungen, die sie nicht erfüllen konnten. Vor allem in den Geschichten, in denen Bibelfiguren verfremdet wurden. Etwa diese: Der Musikkritiker Abraham kann den von Gott beschlossenen Untergang der Welt verhindern, wenn er in der Welt der Musik nur einen einzigen Gerechten findet.

Er zählt die Großen der Musik auf, verfällt aber selbst immer wieder auf einen dümmlichen Einwand. An Bach beklagt er das „ewig Komplementärhafte“, bei Beethoven vermißt er die Eleganz, Brahms ist ihm zu streng, Mahler zu banal, Debussy nicht leidenschaftlich genug. Kurz, am Ende bekennt Musikkritiker Abraham: „Nein, in der Welt der Musik gibt es keinen Gerechten. Eine Hoffnung ist geblieben, verleihe mir das Talent, ich weiß, wie man komponiert – aber ich kann es nicht.“ Das ist also die alte und – sagen wir es ruhig – reaktionäre Moral, daß der Kritiker nur kritisieren soll, wenn er es besser machen kann. Als hätte es sich nicht spätestens seit Lessing herumgesprochen, daß man ein Ei auch dann als faul bezeichnen darf, wenn man selbst keine zu legen vermag.

Altbackene Lehrbuchweisheit bot die Geschichte von dem Komponisten des 18. Jahrhunderts, der seinem Freund gesteht, daß ihm sein Astrologe für die Mitternacht einen grandiosen Einfall geweissagt habe. Der Einfall kommt pünktlich: das Tam-tam-tam-tam-Motiv aus Beethovens Fünfter. Aber die Freunde sind enttäuscht: Aus diesem „naiven Motiv“ lasse sich niemals etwas Ordentliches machen, der Sterndeuter habe den Komponisten hereingelegt. Und als ironische Pointe ertönt am Schluß der Anfang von Beethovens Sinfonie. Das ist Geniekult in der peinlichen Form der unverfremdeten Anekdote.

Erträglicher waren die anderen Geschichten, vor allem die Detektivstory, in der Sherlock Holmes aus einem Musikstück einen Mord rekonstruiert.

Das alles hätte leicht sehr ermüdend und trocken inszeniert sein können. Aber Jiri Horcicka, der diese Gemeinschaftsproduktion von Hessischem und Norddeutschem Rundfunk inszenierte, ging an seine Aufgabe mit der Eleganz und mit dem Charme, durch die sich das Prager Unterhaltungsgewerbe so vorteilhaft vom bundesdeutschen unterscheidet. Rufus