"Vivaldi in San Marco I und II"; Giebel, Höffgen, Chor und Orchester des Teatro La Fenice, Venedig, Leitung: Vittorio Negri; Philips 835 300 und 835 301 LY, je 25,– DM

Schon sein Vater war Geiger an San Marco in Venedig; mit sechsunddreißig gehörte Antonio Vivaldi selbst dem Orchester an: Nach hochvirtuoser Beherrschung der Geige verlangen die Kompositionen Vivaldis, die ihn berühmt machen in unseren Tagen, die Concerti grossi und die Sonaten. Von den Opern weiß man wenig, von der Kirchenmusik – Vivaldi wurde mit fünfundzwanzig Jahren Priester – kennen gerade die Wissenschaftler das eine oder andere Werk. Ein "Gloria", ein "Salve regina ein "Magnificat" und ein "Te Deum", in San Marco aufgenommen, zeigen: Kirchenmusik, die auf einen großen Raum und auf klangliche Prachtentfaltung ausgerichtet, durch häufige Textwiederholung in Arie und Chor nicht gerade einem zügigen Liturgieverlauf dienlich ist, die in der ebenso raffinierten wie kühnen Harmonie außerordentlich expressive Momente sich leistet, die aber von einer starken und souveränen Stellung der Musik im kirchlichen Raum kündet, einer Position, wie sie bislang nicht wieder erworben werden konnte. Soli und Ensemble dieser Platten wie die Aufnahmetechnik lassen Macht und Fülle Vivaldischer Musik in einem Raum wie der Markus-Kirche deutlich werden; die Aufnahmen erfüllen daneben die Bedingungen einer barocker Musizierweise angemessenen Aufführungspraxis.

H. J. H.