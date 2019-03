Der "Sabel-Turm" der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung wird am Jahresende die stattliche Höhe von sechs Milliarden erreicht haben. Da das Bundeskabinett sich wider Erwarten nicht hat entschließen können, den Beitrag von 1,3 Prozent der versicherungspflichtigen Entgelte auf ein Prozent zu senken, sondern es vorzieht, den Beitrag für die nächsten zwei Jahre zu belassen, wird das Vermögen sich schnell weiter erhöhen; Es dürfte im übernächsten Jahre an die acht Milliarden betragen.

Am Frauentorgraben in Nürnberg zeigt man sich über diesen Beschluß befriedigt. Hier hat man stets an der unseligen Argumentation des Bundestagsausschusses für Arbeit festgehalten, wonach das Rücklagevermögen ausreichen sollte, um eine fünfprozentige Arbeitslosigkeit zwei Jahre lang finanzieren zu können. Außerdem argumentiert man mit dem "Leistungswert" der Rücklage in Anbetracht der mit den Löhnen jährlich um durchschnittlich etwa fünf Prozent steigenden Auszahlungssumme je Arbeitslosen. Bei 21 Millionen abhängig Beschäftigten wären fünf Prozent genau 1 050 000 Arbeitslose.

Gegenwärtig registrieren wir 85 000 Arbeitslose und im Durchschnitt des vergangenen Jahrzehnts etwa 250 000 Hauptbetragsempfänger in der Arbeitslosenversicherung. Rund 700 000 Stellen können nicht besetzt werden, obwohl bereits 1 250 000 ausländische Arbeitskräfte ins Land geholt wurden. Nach Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes wird die Zahl der Erwerbspersonen bis 1975 weiter sinken und die Erwerbsquote (Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtbevölkerung) von 47,2 Prozent auf 44,4 Prozent zurückgehen. Die Konjunkturforscher sehen auf absehbare Zeit keine Wolken auftauchen, die die Sonne, die über der Wirtschaft lacht, dauerhaft verdunkeln könnten; und erst recht halten sich die Wirtschaftspolitiker zugute, die Konjunktur "im Griff" zu haben.

Dennoch türmt man in Nürnberg Milliarde auf Milliarde, um für den Fall gerüstet zu sein, daß die Wirtschaftspolitik doch versagt und läßt sich diesen Pessimismus obendrein noch offiziell sanktionieren. Traut man in Bonn also seinen eigenen Fähigkeiten nicht, die Konjunktur erhalten zu können?

Der Widerspruch löst sich auf, wenn man an die Finanzlage der Rentenversicherung denkt und die unbestrittene Notwendigkeit, sie in absehbarer Zeit durch eine Beitragsheraufsetzung zu verbessern. Laut versicherungstechnischen Bilanzen sind dazu infolge der zunehmenden Alterslast künftig je nach Lohnentwicklung 17,2 bis 17,6 Prozent, statt bisher 14 Prozent der Arbeitsentgelte erforderlich. Aber man kommt auch, so errechnete man im Bundesarbeitsministerium bereits, mit 16,2 Prozent aus, wenn man die Vermögensbildung einschränkt, von der man ohnehin nicht viel hält. Da mit steigenden Löhnen (erstes Halbjahr 1965 + 8,5 Prozent!) die Kassenlage der Rentenversicherung sich weiterhin verbessert, wird man außerdem mit der ersten Korrektur möglicherweise noch bis zum 1. 1. 1968 warten können. Da das Kabinett die Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung bis genau zu diesem Zeitpunkt zurückgestellt hat, wird man nicht fehlgehen, wenn man zwischen der Möglichkeit, den Beitrag in der Arbeitslosenversicherung zu senken und der Notwendigkeit, ihn für die Rentenversicherung zu erhöhen, einen Zusammenhang herstellt.

Dies um so mehr, als man eine solche Verlagerung der Beitragslast (wie auch die SPD sie übrigens in ihrem Volksversicherungsplan vorsah) als durchaus vernünftig bezeichnen könnte. Nur muß man sich fragen, warum bis dahin noch ein bis zwei weitere Milliarden in Nürnberg aufgetürmt werden, statt schon jetzt die Rentenversicherung vorsorglich mit mehr Mitteln auszurüsten, wie das im Sozialbeirat seit Jahren gefordert wird? Oder sollte man in Bonn auch das Vermögen der Arbeitslosenversicherung bereits in seine Pläne einbeziehen?

Die Frage nach dem Sinn einer Rücklagenbildung dieses Ausmaßes in der Arbeitslosenversicherung liegt jedenfalls um so näher, je mehr die Rücklagenbildung für die Rentenversicherung als unzweckmäßig in Frage gestellt wird

