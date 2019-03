"Eva, Perón hatte das, was ihrem Mann fehlte: Courage." In diesen Satz faßte einmal ein Argentinier das Schicksal des Diktators Juan Perón, der nach dem Tode seiner populären zweiten Frau im Jahre 1952 vom Glück verlassen und drei Jahre später von den Militärs außer Landes gejagt wurde.

An persönlichem Mut scheint es auch seiner dritten Frau, der 32jährigen Isabel Peron, nicht zu mangeln Unter ihrem Mädchennamen Maria Estela Martinez bezog die ehemalige Kabarettänzerin vorige Woche ein. Appartement in einem vornehmen Hotel zu Buenos Aires. Am nächsten Tag erklärte sie vor der Presse: "Ich komme als eine weiße Taube und bringe eine Friedensbotschaft des Generals. Bald wird er wieder bei euch sein." Bald darauf mußte sie Polizeischutz anfordern. Anti-Peronisten demonstrierten vor dem Hotel mit Rufen wie "Hündin", "Hure" und Tod für Peron".

Isabel Perón sollte im Auftrag ihres Gatten mit den peronistischen Führern darüber verhandeln, wie die verschiedenen Fraktionen der Partei wiedervereinigt werden können. Während ihrer Anwesenheit demonstrierten Tausende von Peronisten zum Gedenken an den 20. Jahrestag der Machtergreifung des früheren Diktators. Nach schweren Straßenkrawallen mußte Präsident Ulia auf Druck des Militärs den peronistischen Gewerkschaften jede politische Betätigung verbieten.

Der 70jährige Diktator sieht derweil von seinem Exil in Spanien gelassen zu. Es wird bezweifelt, daß er überhaupt zurückkehren will.