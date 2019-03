Es klang so einfach und so zweckgerecht zugleich, als die Teilnehmer des letzten Kapitalgesprächs am runden Tisch im Bundeswirtschaftsministerium vermeldeten, sie hätten den Stein der Weisen gefunden: Kommunalkredit oberhalb von 7,6 Prozent gibt es nicht mehr. Der Vorwurf des versteckten Dirigismus beschwert weder die Länderfinanzminister, die mit solcher Drangsalierung der Gemeinden gerichtliche Auseinandersetzungen riskieren, noch das Bundeswirtschaftsministerium, das den Pfad marktwirtschaftlicher Tugend in seiner Kapitalmarktpolitik ja ohnehin schon seit geraumer Zeit nicht mehr geradlinig verfolgt.

Was so einfach und so zweckgerecht klingt, ist in Wahrheit eine Eulenspiegelei. Der Arbeitskreis Kommunalpolitik des rheinischen Mittelstandsausschusses der CDU hat mit Recht darauf hingewiesen, daß nach der seltsamen Logik des Kapitalmarktkränzchens "beispielsweise ein Kredit mit 7,5 Prozent für ein Schwimmbad genehmigt wird, dagegen ein Kredit für ein Krankenhaus mit 7,7 Prozent nicht". Gar nicht zu reden von längerfristigen Projekten mit mehreren Bauabschnitten: Man stelle sich etwa einen Krankenhausneubau vor, dessen zweiter Bauabschnitt nur noch mit dem nun nicht mehr erlaubten Zins von 7,7 Prozent zu finanzieren ist. Also baut man die Gerüste ab und macht die Baustelle winterfest.

Die beamteten Amateure der Kapitalmarktpolitik machen es sich wahrlich zu leicht, wenn sie hinter dem tumben Dirigismus der 7,6 Prozent nicht mehr die Wirklichkeit sehen. hf.