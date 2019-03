Von Eka von Merveldt

Je größer die Wagen, desto häßlicher die Fahrer. Sie haben keine Herzensbildung mehr", sagte der alte, massige Wächter auf einem Parkplatz in der Nähe des Hotels Kaiserhof in Wuppertal. Er hatte hinter einem abfahrenden großen Auto hergeschimpft, ehe er sich mir zuwandte. Nicht wegen der sozialen Anklage horchte ich auf, sondern weil das Wort "Herzensbildung" so selten geworden ist. In der Großstadt Hamburg könnte ich lange durch die Staßen wandern, ohne es zu hören.

Es war nur ein Zufall. Aber im Gespräch mit Dr. Hubert Tigges dem ich später in seiner komfortablen Großvätervilla gegenübersaß, als von den Bildungs- und Studienreisen die Rede war, die Markenartikel seines Unternehmens sind, benutzte er auch jene Worte wie "Herzensbildung", "humanitäres Verhalten", "Sammlung" und "Entwicklung der Persönlichkeit durch Reisen". Hubert Tigges, der in diesen Tagen 70 Jahre geworden ist, kann es sich leisten, auch wenn solche Begriffe als vorgestrig angezweifelt werden und wenn auch sein Unternehmen, das blüht und wächst, sich neuen Strömungen anpassen und neue Varianten für die alte Erfolgsformel suchen muß.

Das 37 Jahre alte Wuppertaler Familienunternehmen "Dr. Tigges Fahrten" behauptet unter den immer zahlreicher werdenden westdeutschen Urlaubsbetrieben einen beachtlichen vierten Platz. Die Rangordnung 1965 wird am Ende des Jahres vermutlich so aussehen:

Touropa 400 000 Reisende

Scharnow 335 000 Reisende

Hummel 195 000 Reisende

Tigges 50 000 Reisende

Dr.-Tigges-Fahrten sind heute ein Qualitätsbegriff, wenn auch Hubert Tigges ihn nicht so eingeengt wissen möchte, wie das kürzlich im "Spiegel" geschah: Es sei nicht nur ein Reisebüro für Akademiker, die Kunden seien nicht nur Ärzte, Juristen und Lehrer. Der akademische Grad im Firmennamen sei heute eher hinderlich, weil die Entwicklung zum Flugtourismus es notwendig mache, die immer größer werdenden Verkehrsflugzeuge mit Reisegruppen zu beschicken, die über die früher bei Tigges limitierte Zahl von 20 bis 30 weit hinausgeht. Nur mit Akademikern zu reisen, das lag aber noch nie in der Absicht des Unternehmens.

Tigges ist ein direkter Nachfolger von Cook und Baedeker und gehört zur Avantgarde des Reiseverkehrs. Kein Nachreisender, ein Vorreiter. Er folgt nicht der Mode, sondern geht vor ihr her.