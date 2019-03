Zuerst erschien, gefolgt vom martialisch eifernden Seebohm und einer ehrenwerten Heimatdichterin, des Barden Pleyer vertrautes Gesicht. Die Augen blitzten, und der nimmermüde Mund beschwor des Reiches Unvergänglichkeit: Eger als das Zentrum der Nation, Eger als der Ausgangspunkt des Zirkelkreises, der im Süden weit über die Drau hinaus reicht, im Osten Lodz, nein Litzmannstadt, berührt, die Schweiz dem Vaterlande wiederschenkt, die Tschechoslowakei ganz selbstverständlich einbezieht und auch die Südtiroler, Jugoslawen und Magyaren nicht vergißt: Germanen vor den Toren Budapests!

Die Zeiger drehten sich zurück, man übersprang ein Vierteljahrhundert; Unbelehrbare zeigten der Jugend, wie man damals dachte und sprach; eine Zunge artikulierte die Sätze, die einst im Völkischen Beobachter standen. Was Akten, Protokolle und Dokumente nicht veranschaulichen können, den Tenor, die Nebentöne, den Beigeschmack des hybriden Nationalismus: Wilhelm Pleyer gelang es, das Wörterbuch des Dritten Reiches aus dem Staubfach zu ziehen und den Zwanzigjährigen, in der lingua tertii imperii, ein anschauliches Beispiel großdeutscher Tollheit zu geben.

Nun, ein paar Minuten später kehrte man in das Jahr 1965 zurück. Die Konturen des Blocksbergs verblaßten; die Tochter eines Akrobaten und einer Sängerin, der Spatz von Paris: Edith Piaf sang ihre Chansons; ein schwarzes Zwerglein (und schwarz auch die Strichhaken über den keck-melancholischen Augen) paradierte vor den weißbehemdeten Compagnons de la Chanson; Marlene Dietrich war als Trauzeugin von der Partie, Herriot und Colette zollten Tribut.

Und schließlich Fritzi Massary: Ein großes, ein bewegendes Wiedersehen nach sehr langer Zeit. Werner Baecker, souverän und zielstrebig sonst, war in liebenswerter Weise befangen (wer in seiner Lage wäre es nicht?), Schüchternheit stellte sich ein; man wollte der alten Dame behilflich sein, ihrem Gedächtnis nachhelfen und gab Stichworte ("Ich glaube, da haben Sie Ihre Uhr versetzt"), wo es nicht nötig war. Dann aber lief das Gespräch, und die alte Zauberin begann zu erzählen – vom Direktor Schulz in der Behrendstraße und vom großen Max Reinhardt, dem die Manier so gut gefiel, mit der Fritzi Massary in der Kaiserin von Leo Fall das Teezeremoniell praktizierte.

Eine dreiundachtzigjährige Dame, leuchtende Ohrclips, Botticelli-Finger und Augen, die von Witz und Charme, von Kritik und Selbstironie strahlten, vergaß die auf sie gerichteten Linsen. Ein graziöser Schalk kam zum Vorschein ("Welcher Provinzschauspielerin hat Franz Lehár nicht für meine beste Lustige Witwe ins Stammbuch geschrieben?"); nüchterne Analyse ("Ich höre meine Platten nicht gern; ich hätte es noch besser machen können") wechselte, als das Stichwort Max Pallenberg fiel, mit Wehmut, Schmerz und sanftem Gedenken ... und dann plötzlich, die Platte spielte das Chanson Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?, zuckten die Brauen, die Finger begannen zu tanzen, und Fritzi Massary stand – schweigend, aber in den Gesten beredter als jemals zuvor – wieder im Scheinwerferlicht auf dem Theater.

Ich sah Wilhelm Pleyer und Fritzi Massary: den Schreiber, dessen Werke wir als Schüler lesen mußten, und die große Sängerin, deren Platten zu hören man uns verbot. Seebohm und Pleyer, die Massary und die Piaf, Gesichter eines Abends, und der Betrachter am Bildschirm konnte entscheiden, was Humanität und was Vermessenheit ist; was Fanatismus und was Liebe; was Blindheit, was Hellsicht; was Dummheit und was Intelligenz; was dunkle Leidenschaft und freches Gestammel, was Ironie, Kalkül, Begeisterung der Kunst, Beherrschung und, je ne regrette rien oder im Liebesfalle da sind sie alle, jene freundlich-freche Bezauberung ist, die als das Gegenteil des Egerländer-Marsch-Rauschs erscheint.

Momos