Medizin ist die Wissenschaft von der Beseitigung biologischer Mängel beim Menschen. Ausgehend von dieser Definition, mag man sich fragen, ob es gerechtfertigt ist, daß in diesem Jahr der Nobelpreis für Medizin den Professoren am Institut Pasteur in Paris, André Lwoff, François Jacob und Jacques Monod, zuerkannt wurde. Die drei Forscher haben sich jahrelang damit beschäftigt, Bakterienzellen zu beobachten, sie zu kreuzen, mit Viren zu infizieren und ihren Stoffwechsel zu verfolgen. Daraus entstand eine elegante Theorie. Aber die einzigen Menschen, die in diesen Versuchen vorkamen, waren die Experimentatoren selbst.

Was hat nun die Mitglieder des Karolinischen Instituts in Stockholm dazu bewogen, diesen drei Wissenschaftlern, die doch offenbar keine „richtige Medizin“ betreiben, den Medizin-Nobelpreis zu verleihen?

Zunächst einmal hat Alfred Nobel diesen Preis in seinem Testament ausdrücklich für „bedeutende Entdeckungen in Physiologie oder Medizin“ bestimmt. Damit wollte er in der Ausdrucksweise des neunzehnten Jahrhunderts zweifellos verfügen, daß medizinische Grundlagenforschung im weitesten Sinne zu berücksichtigen sei. Hinzu kommt, daß die – von Physikern, Biologen, Chemikern und Medizinern betriebene – biologische Grundlagenforschung immer mehr an Bedeutung gewinnt, nicht zuletzt auch für die praktische Medizin. Die Stockholmer Jury hat dem Rechnung getragen und in den letzten Jahren Arbeiten auf den Gebieten der Mikrobiologie, Biochemie und Molekularen Genetik bevorzugt preisgekrönt.

Worin liegen nun die Leistungen von Lwoff, Jacob und Monod? Sie haben Mechanismen aufgedeckt und theoretisch durchdacht, die die Rentabilität im Leben der Zelle gewährleisten.

Früher hielt man eine mechanistische Darstellung der Zelle für Unfug. Sie nämlich, so hieß es, passe sich veränderten Gegebenheiten sinnvoll an, Maschinen hingegen könnten das nicht. Inzwischen haben wir aber technische Apparate kennengelernt – Thermostat, Drehzahlregler, Druck- und Spannungsregler gehören dazu –, die just das zu tun vermögen. Vergleiche zwischen der Zelle und etwa einer Fabrik sind also keineswegs mehr so abwegig.

Regelung und Ökonomie hängen eng miteinander zusammen. Betrachten wir das Beispiel einer Serienanfertigung: Angenommen, an einem Werkstück müssen nacheinander fünf Arbeitsgänge an fünf verschiedenen Maschinen geleistet werden. Diese Arbeitsgänge benötigen im allgemeinen verschiedene Zeiten. Indessen wird der Betrieb nur dann rentabel arbeiten können, wenn für einen bestimmten Arbeitsgang um so mehr Maschinen bereitstehen, je langsamer sie arbeiten; Stückzahl je Stunde mal Anzahl der Maschinen muß für alle Arbeitsgänge gleich sein. Anderenfalls stehen entweder Maschinen unbenutzt herum, oder es stauen sich unfertige Werkstücke auf.

Mit dem gleichen Problem muß die Zelle fertig werden. Die Werkstücke sind hier die kleinen Moleküle, die im Stoffwechsel schrittweise auf- oder abgebaut werden. Jeder Arbeitsgang wird von einer spezifischen, winzigen Maschine geleistet, einem Enzym-Molekül. Zahl und Arbeitstempo der Enzym-Moleküle bestimmen, also, wie rentabel die Zelle arbeitet.