ir haben uns zu entschuldigen: Der Protokollant dieses Gesprächs, ein überaltertes Tonband, war dem Unternehmen nicht ganz gewachsen. Das Band hatte eine vertrackte Schwäche für Obettöne und wurde darum vor allem jenen Kritikern gerecht, die den Diskant vorziehen; in den tieferen Lagen streikte es jedoch entschieden. Zwar versuchten hernach einige freundliche Techniker, das Palaver in die Ordnung zu überspielen — übrig blieben Fragmente. Allerdings: des Dokumentes würdige Fragmente.

Wenngleich wir nur Laien oder allenfalls gutmütige Pfleger sind, sei es uns erlaubt, die einzelnen Teilnehmer vorzustellen: Mehrere Stunden vor Beginn der Aufnahme tauchten bereits zwei Herren vor dem Studio auf, die, von einem anderen Gespräch im selben Sender über ein anderes Thema enteilt, auf ein weiteres warteten. Auf den üblichen Lederstühlen machten sie es sich bequem und ließen sich von nahezu jedem Korridorpassanten huldigen; derartiges sind sie gewöhnt, und sie genießen die Devotionen mit weltläufiger, sich selbst schmeichelnder Ironie. Bei allem Einverständnis in der Öffentlichkeitsarbeit schienen sich die Herren dennoch unablässig zu widersprechen, und selbst ihr gelegentliches Schweigen ballte sich streitlustig über ihren hinlänglich bekannten Häuptern (Man gestatte uns, in zitierbaren Klischees fortzufahren, da sie solche Ereignisse und Erscheinungen am ehesten, wenn such allzu lakonisch, zu umschreiben vermögen ) Der eine sagte dem ändern: Sie haben gewiß unrecht, lieber Reich_Ranicki, doch ich will Ihnen zugute halten, daß Ihnen Proust nicht so gegenwärtig ist wie mir; darauf der andere zum einen: Bleiben Sie, werter Hans Mayer, beim Thema . Wir wissen, wen wir vor uns haben. Der eine redet scharf, der andere schärfer. Das wechselt mitunter. Später treffen zwei Herren ein, die zu unterscheiden uns leichter fällt. Sie gehen schweigend nebeneinander her, wobei der jüngere, mit nach links geneigtem, sorgfältig gepflegtem Kopf, den anderen vorzustellen genötigt ist: Herr Horst, Karl August. Des Professors Brillengläser funkeln, und Reich Ranicki holt zu einem weitläufigen Exkurs über Ernst Robert Curtius aus, den der junge Herr mit einem sanften "Na ja na schon" unterbricht, schleunigst und bescheiden hinweisend auf seine soeben in der Süddeutschen opus 111, und sich so dem Kundigen zu erkennen gibt: Dr. Joachim Kaiser, der musikalische Literaturkritiker aus München. Für Theater nicht minder zuständig wie für Kammermusik, für Romane nicht minder wie für Opernwerke — ein allround Taletn am round table. Der nächste Ankömmling verhält sich still, gesittet und faltet nach der Begrüßung, sich bekräftigend, die Hände: Herr Günter Blöcker, er wird das Gespräch leiten.

Als sich der Gruppe Professor Jens näfiert, springen alle auf, treten zu einem sich verehrenden Kreis zusammen, als ob die Mythenwilligkeit des Herrn Meister sie bände, gar zwänge.

Mit Jens treffen wir Helmut Heissenbüttel. Er lächelt über einige hinweg und hat als Diskussionsgrundlage einen Sehtext mitgebracht, über den man durchaus auch reden kann. Der letzte — er hat den Bus versäumt und dann das Taxi falsch eingewiesen — trägt ein Ziertüchlein im Sakko seines fulminant geschneiderten Anzuges, auf dem eingestickt steht: Sensibilissimus. Mit ihm, dem Lyriker und Kritiker Karl Krolow, werden wir in der Diskussion nicht rechnen können, denn er hat sich, trotz allem guten Willen, verfahren. Er soll zur selben Stunde, da die anderen Rezensenten das Feld der deutschen Literatur betreten, in der Universität sein, um dort das Lyrische zu definieren. Er darf, da die Zeit drängt, mit einem rundfunkeigenen Wagen zur cdma mater fahren. Inzwischen haben die Techniker das Band aufgelegt, vor dem wir schon gewarnt haben. Der Rundfunkredakteur führt die Herren ins Studio, macht beiläufige Mitteilung über einen begonnenen Roman, der allen längst vertraut ist; ihn kennen die Eingeweihten wie die Honorarempfänger seit Musils Nachlaßzeiten: Dr. Adolf Prise 1.

Sie scharen sich ums Mikrophon. Mayer und Eeich Ranicki bieten sich gegenseitig die akus isch schlechteren Stühle an, Horst räuspert sich gewissermaßen unverhohlen, und Kaiser trällert vor sich hin: Rossini.

Hier beginnt die Aufzeichnung des Gesprächs: Vir sind für nichts mehr verantwortlich; Leserbriefe bitten wir an die Gesprächsteilnehmer zu rchten.

MAYER: Sie können beginnen, Herr Blöcker. e; ist grün.