J. P. R., Winsen an der Luhe

Der Prozeß begann damit, daß er zunächst einmal nicht begann. Die Koordination zwischen dem Schöffengericht in Winsen an der Luhe und dem zwanzig Kilometer entfernten Landgericht in Lüneburg hatte nicht geklappt. Winsen, bar einer eigenen Staatsanwaltschaft, ist darauf angewiesen, daß ihm Lüneburg für seine Gerichtssitzungen Anklagevertreter schickt. Aber die in der Sache des FDP-Bundestagsabgeordneten Otto Eisenmann aus Itzehoe routinemäßig und schriftlich in der größeren Nachbarstadt vorgebrachten Bitte um einen Ankläger blieb irgendwo auf dem Weg zum Lüneburger staatsanwaltschaftlichen Terminkalender hängen. Das berührte an der Luhe um so peinlicher, als man schon seit Monaten spannungsgeladen dem Auftritt des Bonner Abgeordneten und Mitglieds des Verkehrsausschusses im Bundestag entgegengesehen hatte. Schließlich war es bisher noch an keinem Gerichtstag geschehen, daß ein Parlamentarier vom Rhein die Winsener Anklagebank zierte.

Daß auf der Autobahn Auffahrunfälle passieren können, ist auch in Winsen eine Binsenweisheit, da der Ort als Kreisstadt über einen Landkreis gebietet, durch den zwei Autobahnen – Hamburg–Bremen und Hamburg–Hannover – führen. Aber daß auch einem in Bonn seines Amtes waltenden Verkehrsexperten solches widerfahren kann, schien dann doch den wackeren Winsenern ein erfreulicher Hinweis auf die Gleichheit von Wählern und Gewählten.

Schon am 12. November des vergangenen Jahres hatte das Schöffengericht im lüneburgisch-braunsch weigischen Schlosse zu Winsen den Versuch gemacht, über Otto Eisenmanns Mißgeschick auf der Autobahn zu richten. Es war aber während der einige Stunden dauernden Verhandlung zu der Auffassung gelangt, daß zusätzliche Zeugen vonnöten seien, um rekonstruieren zu können, was am 15. April 1963 abends zehn Minuten nach zehn Uhr am Horster Dreieck passiert war, an jener Stelle, wo sich die Autobahn aus Hamburg in die Richtungen Hannover und Bremen gabelt.

stand, ein Kraftfahrzeugsachverständiger, verschiedene Zeugen sowie ein Wachtmeister warteten dreißig Minuten vergebens auf den Beginn der Sitzung. Für einige Minuten tauchte – mit dem Hinweis, daß sich ein "menschliches Versagen" ereignet habe und die Sitzung wohl erst gegen elf Uhr beginnen werde – Winsens Oberamtsrichter im Saal auf. Kurz nach elf Uhr traf sichtlich erschöpft ein eilends herbeizitierter Staatsanwalt aus Lüneburg im Saal ein. Seine ersten Worte: Von den Akten habe er leider gar keine Kenntnis.

Obwohl man mit dem unpräparierten Ankläger vorliebnehmen mußte, kam der Prozeß dennoch schnell in Fahrt. Eisenmann wurde zur Person und sodann zur Sache vernommen. Die Zeugen marschierten auf, elf an der Zahl. Der Sachverständige begann zu erklären, und bald wußte man: Der Auffahrunfall hatte sich zugetragen, weil der aus Hannover kommende Abgeordnete in seinem Mercedes 220 zu spät ’bemerkte, daß die Rücklichter vor ihm nicht an fahrenden, sondern an haltenden Kraftfahrzeugen saßen.

Mit ziemlichem Tempo war der Bonner Verkehrsexperte auf der Überholspur in den Pkw eines Hamburger Wirtschaftsprüfers gesaust. Der Wirtschaftsprüfer hatte sich eine Gehirnerschütterung und Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen, seine neben ihm sitzende Frau Prellungen und einen Schock erlitten. Der Wagen war durch die gerade an der Unfallstelle unterbrochene mittlere Leitplanke auf die Gegenfahrbahn gerollt und dort auf ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt.