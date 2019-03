Peking hat eine empfindliche Schlappe hinnehmen müssen: Sein stärkster Verbündeter, die Kommunistische Partei Indonesiens (PKI), wurde am Wochenende – zumindest vorläufig – aus dem politischen Leben des Inselreichs ausgeschaltet. Der Militärbefehlshaber in der Hauptstadt Djakarta verbot kurzerhand die PKI und die ihr angeschlossenen Organisationen. In den übrigen Landesteilen wurde die Jagd auf kommunistische Funktionäre fortgesetzt. Dipa Nusantra Aidit, der 42 Jahre alte Generalsekretär der Partei, soll angeblich verhaftet und an einem geheimen Ort interniert worden sein. Er muß mit seiner Exekution rechnen.

Präsident Sukarno, der noch seiner zerbrochenen nationalen Einheitsfront nachtrauert, in der die PKI eine der tragenden Pfeiler war, konnte anscheinend die Armee nicht für seinen Plan gewinnen, eine neue KP zu gründen, deren Führer nicht mehr auf Peking, sondern auf die Nation ausgerichtet sein sollten. Vielmehr mußte er dem Drängen der Generalität nachgeben und den als scharfen Antikommunisten bekannten General Suharto zum neuen Armeechef ernennen.

Der verhaftete Anführer des Putsches vom 30. September, Oberst Untung, soll angeblich ausgesagt haben, daß er Aidit als neuen Präsidenten der Republik einsetzen wollte. Außer den obersten Armeeführern hätte auch Sukarno ermordet werden sollen. Unklar bleibt freilich, warum die Kommunisten, die Partei mit dem größten Wähleranhang, putschen mußten, da ihnen die wirtschaftliche Misere in Indonesien ohnehin in die Hand arbeitete.

Die Kommunisten haben allerdings schon einmal, zu Stalins Zeiten, geputscht. Damals – 1948 – riefen sie in Mitteljava eine Sowjetrepublik aus. Die Armee bereitete dem Spuk ein schnelles und blutiges Ende. Der junge Aidit, eben erst ins Politbüro eingerückt, entkam ins Ausland. Er kehrte zwei Jahre später als Gefolgsmann Pekings zurück und baute den Parteiapparat neu auf.

Mit einer geschickten Propaganda, die gleichermaßen an bäuerliche und nationalistische Instinkte appellierte, und betont loyaler Haltung gegenüber Sukarno verstand es Aidit, die PKI in die drittstärkste kommunistische Partei der Welt zu verwandeln. Drei Millionen Mitglieder soll sie gehabt haben, ebensoviel waren in den Jugendverbänden, außerdem gab es unter den 110 Millionen Indonesiern zwanzig Millionen Mitläufer.

Sukarno wurde in den letzten Monaten vor dem Putsch von den Kommunisten immer abhängiger. Sie erzwangen die Verstaatlichung ausländischer Firmen und das Verbot antikommunistischer Gruppen und Zeitungen und drängten den Präsidenten ins außenpolitische Fahrwasser der Chinesen.

Nach dem Putsch ist das Verhältnis Indonesiens zu Peking erheblich abgekühlt. In einer scharf formulierten Note forderte China von der Regierung Sukarno eine Entschuldigung für angebliche Ausschreitungen der Militärs und ihrer Moslem-Anhänger gegen chinesische Botschaftsgebäude in Djakarta.

Trotz des Abfalls von Peking wollen sich jedoch weder die Armee noch der von ihr abhängige Sukarno dem Westen annähern. Somit ergibt sich jetzt für die Sowjetunion eine Chance, das an Peking verlorene Terrain zurückzugewinnen.