Von Hans Peter Bull

Walter O. Weyrauch: The Personality of Lawyers. A Comparative Study of Subjective Factors in Law, Based on Interviews with German Lawyers. Yale University Press, New Haven and London. 316 Seiten, 7,50 $ oder 56 sh.

"Bedarf es denn im Leben eines Staatsdieners in Behandlung der Menschen nicht auch der Liebe und des Wohlwollens? Und wie soll einer gegen andere Wohlwollen empfinden und ausüben, wenn es ihm selber nicht wohl ist? Es ist den Leuten aber allen herzlich schlecht! Der dritte Teil der an den Schreibtisch gefesselten Gelehrten und Staatsdiener ist körperlich anbrüchig und dem Dämon der Hypochondrie verfallen. Hier täte es not, von oben her einzuwirken, um wenigstens künftige Generationen vor ähnlichem Verderben zu schützen."

Diese Worte des alten Goethe, die Eckermann am 12. März 1828 aufgezeichnet hat, zitiert Walter O. Weyrauch in seinem Buch über die "Persönlichkeit der Juristen". Und er fügt hinzu: Goethes Hoffnung, die Dinge möchten sich bessern, sei nicht in Erfüllung gegangen. Das Fazit seiner Untersuchungen ist die These, daß die Seelenverfassung der Juristen im allgemeinen recht unerfreuliche Züge aufweise, die offenbar mit Ausbildung und Beruf zusammenhingen, und daß aus diesen Eigenheiten Gefahren für die Demokratie erwachsen könnten.

Wie kommt Weyrauch zu diesen Aussagen? Er verläßt sich nicht wie Goethe auf seine eigenen Beobachtungen – obwohl er wahrscheinlich auf mehr praktische Erfahrungen zurückblicken kann als der Dichter-Jurist in Weimar. Weyrauch war nach seiner durch den Krieg unterbrochenen Ausbildung mehrere Jahre in Deutschland als Rechtsanwalt tätig, studierte dann in den Vereinigten Staaten noch einmal und wurde Professor an der Universität von Florida. Sein Unternehmen, die subjektiven Faktoren der Rechtsanwendung zu ergründen, war ohne Vorbild. Zwar gibt es eine reichhaltige Literatur über die soziale Stellung der Juristen, die Eigenarten der juristischen Berufe und die psychologischen Bedingungen juristischer Arbeit. Diese Schriften sind aber ihrerseits meist subjektiv, vielfach emotional gefärbt; sie enthalten viele Worte über den Wert des Rechts und die Verantwortung der Juristen, aber zu wenig handfeste soziologische und psychologische Feststellungen; Selbstkritik gar ist sehr selten.

Weyrauch befragte – nach vorbereitenden psychologischen Studien – während einer einjährigen Reise durch Westdeutschland rund 130 Menschen, davon 63 ausführlich. Die Befragten waren Rechtsanwälte, Richter, Professoren, Staatsanwälte, Verwaltungsbeamte, Syndici, Studenten und einige Laien – Kaufleute, Politiker und Ehefrauen von Juristen. Der Autor weiß, daß das eine recht schmale Basis ist, und formuliert seine Ergebnisse deshalb nur als Hypothesen. Daß man aber darauf aufbauen, weiterforschen kann, läßt sich nicht leugnen.

Warum Weyrauch gerade die deutschen Juristen als Studienobjekte auswählte, ist leicht zu erklären: Er kennt den "Hintergrund", alle jene historischen, sozialen und kulturellen Einfüsse, die ein anderer erst mühsam erforschen müßte. Daß er nicht die Amerikaner wählte, dafür sollten ihm gerade die Untersuchten dankbar sein: Nicht oft finden sich Beobachter, die so umfassende Erfahrungen von hüben und drüben in sich vereinigen. Erklärtermaßen hatte Weyrauch nicht die Absicht, über Deutschland und die deutschen Juristen zu moralisieren; die Ergebrisse scheinen vielmehr darauf hinzudeuten, daß eine gewisse Ähnlichkeit in den beruflichen Charakteristika der Juristen ohne Rücksicht auf Nationalität und Wohnsitz besteht.