Bonn, im Oktober

Erhard ist im Begriff, eine Koalition zu bilden, bei der alle Beteiligten unzufrieden sind. Die FDP vielleicht noch am wenigsten, denn ihre zähe, unnachgiebige Verhandlungsführung hat sich ausgezahlt. Erhard mußte nachgeben. Strauß noch mehr. Mit hochgekrempelten Ärmeln war er aus München nach Bonn gekommen, um den Bundesaußenminister Schröder knock out und den gesamtdeutschen Minister Mende wenigstens nach Punkten zu schlagen. Aber weder das eine noch das andere gelang ihm: Schröder bleibt Außenminister, Mende bleibt gesamtdeutscher Minister, und zwar ohne Kompetenzeinschränkungen.

Strauß bekommt eine "Ehrenerklärung", aber keinen Kabinettssitz. Es wird ihm unmißverständlich, aber nicht namentlich die "Kabinettsfähigkeit" attestiert, allerdings unter der stillen Voraussetzung, daß er, zumindest bis auf weiteres, keinen Gebrauch davon machen wird. Zwar hatte er das auch nicht ausdrücklich verlangt, denn er weiß, daß er es zur Zeit doch nicht durchsetzen könnte, aber Tatsache ist, daß alles in allem seine Feinde, die Freien Demokraten, bei diesem enervierenden Pokerspiel besser abschnitten als er, Franz Josef Strauß. Und das ärgert ihn sehr. Zur Zeit ist er nicht nur über Schröder und Mende aufgebracht, sondern auch über Erhard.

Diesem Ärger ließ Strauß vor seiner Landesgruppe am Dienstag freien Lauf. Er tat es so gründlich und unter so lebhaftem Widerhall, daß die CSU von der eben erst gegründeten Fraktionsgemeinschaft mit der CDU in der Dienstag-Nachmittag-Sitzung keine Notiz nahm. Sie war zu sehr mit ihren Forderungen nach wichtigeren Bundesressorts beschäftigt. In der auf die CDU beschränkten Fraktionssitzung gab es derweil an jenem Dienstagnachmittag reichlich Ärger. Wärmeling drohte sogar mit der Gründung einer neuen christlichen Fraktion. Adenauer kündigte neue Angriffe gegen Erhard an, weil dies die "denkbar schlechteste Lösung" des Koalitionsproblems sei. Erhard hätte, so sagte er, Zugeständnisse gemacht, die die Politik der CDU geradezu gefährdeten; und das offenbar nur deshalb, weil Mende die uneingeschränkte Leitung des gesamtdeutschen Ressorts behält. Wie kann man nur mit einem Partner in eine Koalition gehen, zu dem man so wenig Vertrauen hat? Aber auch Erhard räumte ein, daß ihm die Vereinbarungen mit der FDP nicht gefielen. Er habe dabei sich selbst überwinden müssen.

Vielleicht wäre Erhard aktionsfähiger gewesen, wenn er sich früher überwunden hätte. Erst vor wenigen Tagen hatte er einen ansehnlichen Erfolg errungen. Er schlug die Angriffe Adenauers und Straußens gegen Schröder überzeugend ab. Aber dann glaubte er, den geretteten Kopf Schröders mit dem gesamtdeutschen Kopf Mendes bezahlen zu müssen, weil ihm sonst Strauß zu sehr zusetzen werde. Dabei unterschätzte Erhard, von Parteifreunden, zu denen auch Barzel gehörte, schlecht beraten, den Widerstandswillen der FDP.

Die FDP war zum Äußersten entschlossen. Wenn Mende nicht wieder gesamtdeutscher Minister geworden wäre, hätte sie wahrscheinlich die Koalition scheitern lassen. Erhard glaubte mehrere Tage, er werde die FDP durch Härte in die Knie zwingen können. Als er dann in der Zeitnot der sich drängenden Koalitionsverhandlungen merkte, daß sie nicht bereit war, nachzugeben, machte er ihr sachliche Zugeständnisse, die vielleicht bedeutsamer waren als die Möglichkeiten des gesamtdeutschen Ressorts. Wenn erst einmal das Prestige berührt ist, wird die sachliche Bedeutung des Streitobjekts leicht überschätzt.

Vielleicht hätten sich die Freien Demokraten noch vor zwei Wochen nicht mit solcher Verbissenheit für Mendes Verbleiben im Gesamtdeutschen Ministerium engagiert. Mende selbst schien damals bereit zu sein, auch das Wissenschaftsministerium zu übernehmen. Aber dann kamen die öffentlichen Angriffe Straußens gegen ihn, die bis zum Vorwurf des Amtsmißbrauchs gingen. Und dann begannen die Emotionen zu wallen. Als Mende in einer Sitzung des Bundesvorstandes und der Bundestagsfraktion der FDP für seine Person auf das Gesamtdeutsche Ressort, ja auf jedes Bundesministerium verzichten wollte, stieß er auf heftigen Widerstand. Das war nicht so sehr eine Stellungnahme für ihn als vielmehr gegen Strauß.