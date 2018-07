Inhalt Seite 1 — Es geschah in einer Sommernacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Tatort war, wie so oft, der Platz an der Theke. Tatzeit war die Nacht vom 23. auf den 24. Juli dieses Jahres. Das Delikt beschäftigte die Polizei von Hamburg und Hofheim im Taunus runde zweieinhalb Monate lang. Dem Gastwirt wurde „Übertretung des § 29 Absatz 7 und 16, Absatz 1, S. 3 in Verbindung mit § 29 Absatz 8 des Gaststättengewerbes und § 2 Absatz 1 S. lb der Verordnung über die Sperrstunde im Gaststätten- und Vergnügungsgewerbe“ vorgeworfen. Den Gästen, zwei jüngeren Männern, wurde „Übertretung des § 29 Absatz 6 des Gaststättengesetzes“ vorgehalten. Ein dritter, ein stummer Gast, löste den Vorfall aus, der etliche Freunde und Helfer so ausgiebig beschäftigen sollte – weil die beiden anderen, die es nicht von Berufs wegen sind, sich gleichfalls als Freunde und Helfer bewährten.

Der Wirt des Bahnhofkasinos in Hamburgs Elbvorort Nienstedten verkündete den letzten Gästen dieser Sommernacht, daß Feierabend sei, Polizeistunde. Die Uhr hatte zwei geschlagen. Die beiden Stammgäste zahlten die Zechen und tranken die Biergläser leer, während der Wirt schon die Stühle auf die Tische stellte und das Licht ausknipste. Aus den hinteren Räumen kam an mit der Nachricht zurück, daß dort ein Gast gesinnungslos liege. Der Mann, der in der Herrentoilette schlief, war dem Wirt nicht unbekannt. Auch er war ein Stammgast. „Ich dachte, er wäre schon längst nach Hause gegangen“, sagte der Wirt, „helfen Sie mir doch bitte, ihn nach vorn zu tragen.“

Mit vereinten Kräften schafften Gäste und Wirt den Schlafenden in den Schankraum und setzten ihn in einen Sessel. Der Mann kam nicht zu sich.

Der Wirt versuchte, die Ehefrau des Schläfers anzurufen, bekam aber keine Antwort. Man wartete, versuchte es wieder. Vergeblich. Des Mannes Zustand wurde, während er dasaß, bedenklich. Der Wirt machte sich Sorge um seine Möbel und wünschte, ihn ins Freie zu bringen. Auch dieser Transport gelang ihm mit Hilfe der beiden Gäste. Sie legten den Bewußtlosen auf den Boden des kleinen Vorplatzes, wo sommers ein paar Tische zu stehen pflegen.

Dann rief der Wirt die Polizei an und bat, den Hilflosen mit einem Peterwagen abzuholen. Der Peterwagen wäre dafür nicht zuständig, erfuhr er, man werde einen Unfallwagen schicken. Obwohl nicht zuständig, erschien der Peterwagen jedoch gleichzeitig mit dem Unfallwagen. Der hilflose Mann wurde in das Krankenhaus Rissen gebracht, die Besatzung des Peterwagens übernahm es, die Angehörigen zu benachrichtigen.

„Auf den Schreck trinken Sie erstmal ein Bier“, schlug der Gastwirt den hilfreichen Gästen vor, als die Wagen das Bahnhofskasino verlassen hatten. Er schenkte das Bier ein, doch als man zu trinken begann, klopfte es an der verriegelten Tür. Zurückgekehrt waren die Polizisten von Peter 26/1. Sie schrieben auf; was sich ereignet hatte und ließen sich Namen und Daten von Wirt und Gästen geben. Und den Erstaunten eröffneten sie, daß sie sich strafbar gemacht hätten: über die Polizeistunde hinaus seien sie im Lokal verblieben. Und ausgeschenkt worden sei ihnen zu verbotener Stunde auch noch, wie die gefüllten Biergläser bewiesen.