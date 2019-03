"Paris geheim" (Frankreich; Verleih Constantin): Ein Edouard Logereau hat es dem skrupellosen Jacopetti gleichgetan. Der einzige Unterschied zwischen diesem Film und "Mondo Cane": Logereau hat zu Hause gefunden, wonach Jacopetti in aller Herren Länder gesucht hat. Prostituierte und Verrückte, Tierquäler, Transvestiten und Zwerge, Busen, Sekten und böse Feinschmecker – bei Jacopetti labten sie sich an Ameisen, hier sind es Fledermäuse und Igel – waren, wie man sieht, auch in Paris aufzutreiben. Eine Witwe läßt sich ihren Mann in Wachs nachbauen, ein Mädchen verkauft seine tätowierte Haut, Hahn und Igel werden geschlachtet, aber ein Pferd kommt davon; die Reichen verstehen sich aufs Lasterhafte, die Armen machen sich pittoresk – zitiert werden Buddha, Byron und Goethe. Das wahre Gesicht von Paris zu zeigen, nicht das Licht, aber den Schatten, verspricht Logereau an einer Stelle seines Kommentars; er gibt als Dokumentation aus, was nichts als gemeine Spekulation ist. Zynische Witze und Rührseligkeit, vorgetäuschte Philanthropie und Verachtung des Menschen, Tierliebe und Sensationslust – es ist Jacopettis Methode, auf die sich Logereau versteht; er hat dafür gesorgt, daß sein Panoptikum die Bürger nicht um den Schlaf bringt – die Mischung ist exakt kalkuliert. U. N.