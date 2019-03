Von Erich Helmensdorfer

München

Die Beamten des bayerischen Finanzministeriums sind fest entschlossen, das in altem Glanz wiederaufgebaute Leuchtenberg-Palais am Münchener Odeonsplatz nicht wieder aus den Händen zu geben, auch wenn Josephine Reichsgräfin von Wrbna-Kaunitz den Staat des Betrugs bezichtigt und gegen Beamte Strafanzeige erstattet hat. Die Geschichte der "Sperrmark"-Gräfin, wie die 68jährige genannt wird, und des Leuchtenberg-Palais zählt zu den Köstlichkeiten bayerischer Nachkriegspolitik. Ein Volksstück auf der weiß-blauen Bühne, so recht nach dem Gusto des in kuhstallwarmer Atmosphäre gehaltenen Publikums.

Der erste Akt spielt bei geschlossenem Vorhang, ohne Zuschauer; die Kulissen sind von erlauchter Qualität. Die "regierende" Linie des Hauses Wittelsbach unter Kronprinz Rupprecht beschließt Anfang 1952, die Ruine des Leuchtenberg-Palais zu verkaufen. Das in der Nachbarschaft residierende Finanzministerium ist interessiert. Den Wittelsbachern offeriert der Staat 800 600 Mark, ein Angebot, das die Gräfin Kaunitz namens der von ihr vertretenen albertinischen Linie der Wittelsbacher mit 1,7 Millionen überbietet.

Eingeweihte amüsiert der Geldtransfer zwischen den beiden Adelshäusern, die nicht als befreundet gelten können: die Millionensumme wird in kleinen Scheinen mit dem Auto ins Schloß Nymphenburg geschickt. Kronprinz Rupprecht muß Vertraute alarmieren, die den Samstagnachmittag damit zubringen, die Geldbündel nachzuzählen. Mit diesem Coup ist Gräfin Kaunitz als Vermögensverwalterin von zwei Dutzend bayerischer Prinzen und Prinzessinnen dem Ministerium ins Gehege gekommen, und darauf führt sie zurück, was in der Zusammenarbeit von Finanz und Justiz über sie an Unglück gekommen ist.

Im gräflichen Salon in der Richildenstraße 46 war Bier verpönt. Selbst zu Weißwürsten servierte das Hausfaktotum Rotwein. Eine weitere Merkwürdigkeit war, daß die Reichsgräfin, nur mit Notizblock und Schreibmaschine bewaffnet, Millionenwerte verwaltete. Ein weitgespanntes Netz der Beziehungen ermöglichte im großen Stil den Wiederaufbau kriegszerstörter Liegenschaften der Wittelsbacher. Dabei wußte Gräfin Kaunitz die Zeit der Devisenbewirtschaftung gut zu nutzen. Sie baute mit "Sperrmark"-Darlehen, jenen Geldern, die als Konten von Ausländern in Deutschland blockiert lagen und nur mit Genehmigung verwendet werden durften. Da die Ausländer an gesperrtem Geld in der Bundesrepublik kaum Interesse hatten, gaben sie Sperrmark illegal billig ab, wenn sie dafür – was zum Schutz der Deutschen Mark ausdrücklich verboten war – im Ausland Geld in die Hand bekamen. Bei den illustren Namen um Gräfin Kaunitz, bei der die königlichen Hoheiten herumwimmelten; konnte es nicht schwerfallen, die Freigabe von Sperrmark bei den Behörden zu erwirken. Soweit das Vorspiel.

Der Vorhang zur Bühne öffnete sich, als die Devisenüberwachung prompt, nachdem die Gräfin das Finanzministerium beim Leuchtenberg-Palais ausgestochen hatte, im Dezember 1952 die Konten sperrte und der Gräfin unzart schwere Devisenvergehen vorwarf. Gegen eine Unterwerfungssumme von 1,5 Millionen Mark sollte die Angelegenheit aus der Welt geschafft werden. Aber die resolute Gräfin lehnte die Unterwerfung ab, denn dann hätte zur Beschaffung des Geldes das Leuchtenberg-Palais dem Staat abgetreten werden müssen.