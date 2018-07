l er Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutschlands Verleger und Sortimenter also, sie und ihre Stammgäste auf der Buchmesse, die jetzt zum 17. Male in Frankfurt abgehalten wurde, bezeichnen sich nicht als einen Kreis von Freunden. Und doch sind sie gerade das Da mag, wie in diesem Jahr geschehen, der gesamte Verlegerausschuß zurücktreten; da mag die optimistische Vereinigung von Buchfabrikanten und Buchlieferanten unter dem gleichen Dach zu dauernden und wahrscheinlich unvermeidbaren Reibereien führen; da mögen sechsstellige Summen, die der eine zu gewinnen hoff während sie der andere zu verlieren fürchtet, mancher persönlichen Freundschaft im Wege stehen — das alles ändert nichts daran: Obwohl es an Zank und Streit im einzelnen nicht fehlt, die freundschaftliche Atmosphäre des Ganzen wird dadurch kaum beeinträchtigt; obwohl die "Begegnungsrate" von l Bekannter pro Minute jeden dazu zwingt, viele, die ihm begegnen, zu ignorieren, trösten sich die "Verratenen" schnell, indem sie selber zu "Verrätern" werden; obwohl nur Leute mit einem wahrhaft preußischen Gewissen es hier schaffen, jemals pünktlich zu sein, und obwohl daher alle Terminkalender schon binnen kurzem chaotisch durcheinandergeraten, finden täglich Hunderte von Begegnungen statt, die wir nicht "echt" nennen wollen, die jedoch die einander Begegnenden zufriedenzustellen scheinen.

Diese Begegnungen sind es ja vor allem, die mehrere Tausend Leute Jahr für Jahr zur Messezeit mit schöner Regelmäßigkeit nach Frankfurt zurückbringen.

Viele von ihnen gehen sogar noch immer regelmäßig auch zur feierlichen Eröffnung, obwohl die leider von Jahr zu Jahr langweiliger und unfeierlicher wird. Der Vorsteher des Börsenvereins lobte den Buchhandel auf deutsch und dankte. Der Frankfurter Oberbürgermeister lobte Frankfurt und die U Bahn (viele fürchteten zunächst, er hätte das falsche Manuskript erwischt) und dankte. Mr. Stores B. Lunt, New York, lobte den Buchhandel auf englisch — treal, lobte den Buchhandel auf französisch — Schadewaidt, Tübingen, lobte sich die Übersetzer im technischen Zeitalter mehr als die Dolmetscher. Respektvoller Beifall dankte ihm. Die Messe war eröffnet.

r,Die Klagen über das ewige Einerlei sind ebenso stereotyp wie die euphorischen Verlautbarungen auf den offiziellen Veranstaltungen. Dennoch kommen die Leute wieder, und von Jahr zu Jahr kommen mehr. Von Jahr zu Jahr steigt auch die Anteilnahme der Kommunikationsmedien: Bis zur Eurovision hat es die Buchmesse dieses Jahr schon gebracht! Was sich ändert von Jahr zu Jahr, das sind, zum Beispiel, die Zahlen. Sie bilden Serien von Komparativen. Jede Messe ist größer als die vorhergehende. 2376 Aussteller in diesem Jahr, 791 deutsche, 1585 ausländische, aus 38 Ländern; rund 150 000 Bücher zeigten sie.

Jedes Jahr zur Messe gibt der Börsen rerein des Deutschen Buchhandels eine Broschüre (auch sie wird von Mal zu Mal dicker) über "Buch und Buchhandel in Zahlen" heraus. Ihr ist zu entnehmen, daß sich zur Zeit etwa 300 000 Titel im Buchhandel befinden; kein anderer Geschäftszweig hat mit einem derartig differenzierten und vielfältigen Angebot fertigzuwerden. Aus ihr erfährt man auch, daß im Jahre 1964 in der Bundesrepublik 26228 Erst- und Neuerscheinungen auf den Markt gekommen sind: etwa so viele wie in Großbritannien. Zusammen ist die Buchproduktion der deutschsprachigen Gebiete (DDR: 5700, Schweiz: 5300, Österreich: 4000) fast ebenso stark wie die des mit Abstand größten Bücherproduzenten der Welt, der Sowjetunion (44 000 im Jahre 1961).

Wen diese Zahlen erschrecken, und Grand zum Erschrecken besteht schon, der sei daran erinnert, daß zur Zeit der Pferdestraßenbahnen, im Jahre 1913, im Deutschen Reich auch bereits 30 000 Bücher verlegt wurden.

Einer weitverbreiteten Vermutung entgegen ist der Anteil der Belletristik an der deutschen Buchproduktion nicht zurückgegangen. 1963 betrug er 20 4 Prozent, 1964 22 3. Die Ziffern müssen allerdings mit Vorsicht beurteilt werden, denn was hier gezählt wird, sind Titel, sind nicht die tatsächlich verkauften Bücher. Das sogenannte Sachbuch scheint in der Regel höhere Auflagen zu erzielen als ein Werk der Schönen Literatur. Das Gerücht vom unaufhaltsamen Vormarsch des Sachbuchs mag also dennoch auf Wahrheit beruhen.