Von Graf v. Thun-Hohenstein

Die große Saison in Europa ist vorüber. Die dreijährigen Vollblüter, der wichtigste Jahrgang, sind durch die "gnadenlose Mühle" der klassischen Rennen gegangen. Wer in diesen fünf Prüfungen gesiegt hat oder nach vorn gelaufen ist, hat seine Qualifikation für die Zucht bewiesen, gleichgültig ob in Rußland, Australien, im fernen Kentucky oder auf den britschen Inseln. Trotz dieser weltumspannenden Vollblutzucht sind nach wie vor als Leistungsbarometer in erster Linie die Ergebnisse der klasssichen Prüfungen der Länder England, Irland, Frankreich und Italien zu werten.

Diese Zuchtgebiete bilden das Reservoir, von dorther kommen die Sieger. Erscheint hin und wieder als Star ein Hengst aus Übersee, in diesem Jahr ist. es Sea Bird, so bedeutet das nichts weiter, als daß der Ring sich, schließt und das oft vor wenigen Generationen exportierte kostbare Blut wieder zurückkehrt.

Von Bedeutung für den aufmerksamen Beobachter sind ebenso die Resultate der großen Jährlingsauktionen, in erster Linie Newmarket und Beauville, dann Dublin-Ballsbridge und in den USA Keeneland und Saratoga. Diese Veranstaltungen registrieren, ähnlich wie die Börsen, seismographisch alle Wandlungen und Richtungen innerhalb der internationalen Vollblutzucht, Darüber hinaus liefern die Jährlingsauktionen ein: getreues Spiegelbild der jeweiligen wirtschaftlichen Situation.

2 Millionen für Sea Bird

Das überragende Pferd des Jahres mit dem fest fundierten Anspruch auf den Titel eines Weltchampions ist der englische Derbysieger Sea Bird (Dan Cupid-Sicalade). Der in Chantilly von E. Pollet trainierte, meist von dem Australier T. P. Glennon gerittene, hinten beiderseits gestiefelte Dunkelfuchs siegte im Prix Greffulhe, Prix Lupin, Epsom Derby, Grand Prix de St. Cloud und krönte seine Laufbahn mit einem Sechs-Längen-Sieg im Prix de L’Arc de Triomphe. Die Gesamtgewinnsumme dieses seit Ribot wohl bedeutendsten Vollblüters in den letzten Jahren beträgt 2 800 054 Mark, gewonnen in zwei Jahren bei insgesamt nur acht Starts. Diese Zahlen allein verdeutlichen den ungeheuren Abstand, den der Rennsport der Bundesrepublik von dem des Auslandes trennt. Ein einzelnes Pferd gewinnt bei nur acht Versuchen fast die Hälfte der Gesamtgewinnsumme, um die in der Bundesrepublik im Laufe eines Jahres fast 180 Rennpferde kämpfen müssen.

Sea Bird tritt die Nachfolge von Ribot auf der Darby Dan Farm in Kentucky des Mr. John W. Galbreath an. Die Pachtsumme für sechs Jahre beträgt sechs Millionen Mark. Damit soll nicht gesagt sein, daß Sea Bird das einzige überragende Pferd eines mittelmäßigen Jahrgangs war. Mindestens zwei seiner Gegner müssen erwähnt werden: Reliance und Meadow Court. Jeder von ihnen stellt eine absolute Spitzenklasse dar, beide hatten lediglich das Pech, jedesmal von einem noch größeren bezwungen zu werden.