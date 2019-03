Die USA und die UdSSR werden die deutsche Wiedervereinigung nicht bewerkstelligen

Von Klaus Bloemer

In lockerer Folge haben wir während der vergangenen Monate eine Reihe von Analysen zum Thema "Wege zur deutschen Einheit" veröffentlicht. Dieses Mal kommt Dr. Klaus Bloemer zu Wort, der außenpolitische Beauftragte des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß.

Das Trauma ihrer neueren Geschichte, die späte, schmerzhafte und unvollständige Verwirklichung ihrer nationalstaatlichen Einheit, haftet den Deutschen noch immer an. Deshalb steckt wohl auch in ihren Wiedervereinigungs-Parolen von heute ein Idealismus des verflossenen Jahrhunderts: die Sehnsucht nach dem "ganzen Deutschland". Diese führt aber zu einer mangelhaften Anpassungsbereitschaft an die politischen Gegebenheiten und Gesetzmäßigkeiten der Gegenwart – sie steht den Lebensinteressen des deutschen Volkes geradezu im Wege.

Als Spätentwickler unter den großen europäischen Nationalstaaten hat das Deutsche Reich nur in beschränktem Umfang an der Glanzepoche des vorigen Jahrhunderts seinen Anteil gehabt. Um so stärker beteiligt war das schließlich geeinte Deutschland an den beiden "Bürgerkriegen" der europäischen Staatenwelt, die in diesem Jahrhundert den Niedergang der Nationalstaatlichkeit auf unserem Kontinent eingeleitet haben. Das deutsche Volk war seiner staatlichen Einheit kaum recht bewußt und froh geworden, als diese durch die Erschütterungen des Ersten Weltkrieges existentiell schon wieder in Frage gestellt und dann schließlich durch den Eingriff außereuropäischer Mächte im Zweiten Weltkrieg überhaupt liquidiert wurde.

Naturgemäß traf die Aufteilung Europas in Kontrollsphären der beiden Siegerweltmächte (der USA und der Sowjetunion) Deutschland, dessen Schicksal stets von seiner europäischen Mittellage bestimmt war, am härtesten. Deutschlands Zerreißung vollzog sich im Zuge der Teilung Europas. Es grenzt an Metaphysik, wenn man versucht, diesen Prozeß als eine Art Strafgericht für die deutsche Schuld am Kriege zu deuten. Dem Hang der Deutschen zum Romantisch-Sentimentalen entspricht allerdings eine solche Interpretation ihres nationalen Geschickes nur zu sehr. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, sich selbst in den Mittelpunkt der politischen Geschehnisse zu stellen, indem sie ihr nationales Unglück als ein isoliertes Ereignis darstellen. Nur wenigen kommt der Gedanke, die veränderte deutsche Situation im Lichte einer neuen Ära zu sehen, die inzwischen für die zivilisierte Menschheit angebrochen ist. Gekennzeichnet ist die nunmehr angebrochene Epoche durch die Umgestaltung der politischen Weltkarte, auf der nur noch Einheiten von kontinentaler Größenordnung zur Geltung kommen. Die durch die Kräfteanstrengungen des Zweiten Weltkriegs ausgelöste und sich seither in geometrischer Progression weiterentwickelnde wissenschaftliche Revolution erzwingt solche neuen Dimensionen, die eigentlich die Maßstäbe für unser gesamtes Denken und Handeln setzen sollten. Wie weit und wie bald es uns gelingt, diese Kategorien in unser politisches Bewußtsein aufzunehmen – das allein wird über die Zukunft unseres Volkes entscheiden.

"Unteilbares Deutschland"