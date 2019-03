Mit dem preußischen Adel werden wir auf den Schlachtfeldern Rußlands fertig werden." Dieser liebenswürdige Ausspruch stammt nicht etwa von Stalin oder Roosevelt, sondern von Heinrich Himmler. Das Problem wurde in der Tat, geregelt, aber nicht auf die Art und Weise, wie Himmler es sich vorgestellt hatte. Doch vorher fiel noch ein abendlicher Glanz auf die Vertreter manch großer Namen der preußischen Geschichte. Schon bei der Sudetenkrise im Jahre 1938 waren ein Schulenburg, ein Schwerin, ein Witzleben: und ein York – um nur einige zu nennen – sich mit Gleichgesinnten aus allen anderen sozialen Schichten und politischen Gruppen darin einig, daß nur ein gewaltsamer Umsturz den Frieden bewahren und das Vaterland retten, könne. Nach dem 20. Juli endeten sie am Galgen. Ihr Scheitern, tut der Reinheit, ihres Wollens keinen Abbruch. Wenige Monate später begann der Treck. Die Reste, des preußischen Adels leben heute in der Bundesrepublik als Emigranten im eigenen Land. Ohne Selbstmitleid und ohne Aufsehen – das ist glücklicherweise die Haltung der meisten, und von den jüngeren haben einige schon wieder den sozialen Aufstieg angetreten.

Preußen aber, das Land ihrer Herkunft, wurde durch einen Kontrollratsbeschluß der Siegermächte aufgelöst. Seitdem ist Preußen als Name und Begriff in Westdeutschland weitgehend tabu, oder um es mit einem dem Englischen entnommenen Vergleich auszudrücken, das Skelett im Wandschrank, über das jedermann in der Familie Bescheid weiß, über das aber niemand spricht. Alte Ressentiments spielen dabei eine gewisse Rolle, berechtigte, wie im Gedanken an Bismarcks unseligen Kulturkampf, und unberechtigte, als ob das Rheinland endlich, nach genau 150 Jahren, von einer grausamen preußischen Kolonialherrschaft befreit worden sei.

Das entscheidende Motiv für das Totschweigen Preußens ist aber doch wohl Scham – das Beschämtsein darüber, daß wir Deutsche wieder einmal eine Aktion, diesmal das Auslösdien eines wesentlichen Teils unserer Geschichte ohne Protest, ja unterwürfig hingenommen haben, wie wir es auch in der nicht sonderlich gefährlichen Anfangszeit Hitlers getan haben, bis es dann zu spät war. Und wie aus der Feigheit des Frühjahrs 1933 der schrankenlose Terror des Tausendjährigen Reiches emporwucherte, so führt ein direkter Weg von der devoten Hinnahme der Auslöschung Preußens zur Mauer in Berlin.

Aber eines Tages wird das Interesse an Preußen wieder wach werden (wobei der Gedanke an eine Restauration durchaus abzulehnen ist). Aber man wird sich mit dem Phänomen beschäftigen das sich nicht in geographischen Grenzen – ausdrückt, sondern in Haltung und Stil. Historiker, Soziologen und Politiker werden sich erneut mit einem Staat auseinandersetzen, dessen Ursprünge in vielen denjenigen der Vereinigten Staaten gleichen, weshalb man sich denn auch in gewissen – vor allem militärischen – Kreisen in Amerika in eine Art von weltweitem Potsdam versetzt fühlen kann. Kolonialland, Puritanismus und der Geist der Aufklärung haben bestimmten Gesellschaftsschichten in beiden Ländern etwas Gemeinsames aufgeprägt. Zwischen Jefferson und Friedrich dem Großen bestand eine geistige Verwandtschaft. Sie wollten einen modernen Staat schaffen und zwar nach den Regeln der Vernunft.

Wenn man sich also morgen und übermorgen wieder mit dem Phänomen Preußen beschäftigt, wird uns der zeitliche Abstand erlauben, neue Einsichten zu gewinnen. Die von Deutschenfressern im Ausland und Masochisten im Inland aufgestellte "Erbfolge": Luther, Friedrich der Größe, Bismarck und Hitler wird sich in nichts auflösen. Luther und Bismarck waren Genies; innenpolitisch haben sie allerdings beide, jeder zu seiner Zeit, zur Tragik und Wirrnis unserer Geschichte beigetragen: Luther, indem er in dem Bauernkrieg plötzlich und rabiat für die Fürsten und großen Herren Partei ergriff, Bismarck, indem er den "Kulturkampf" vom Zaun brach und die "Sozialistengesetze" von einem allzu gefügigen Reichstag annehmen ließ.

Was beide aber mit Hitler gemeinsam haben sollen, ist unerfindlich. Dagegen gibt es zwischen Friedrich dem Großen und Hitler wenigstens einen Berührungspunkt: Der Preußenkönig schaffte die Folter ab, der "böhmische Gefreite" führte sie wieder ein.

Vor allem aber wird man feststellen, daß zwar nicht das Preußentum in Ethos und Stil, wohl aber Preußen als staatlich-soziologisches Gebilde, beruhend auf der vom Landadel getragenen Monarchie, spätestens mit dem Regierungsantritt Wilhelms II. zu Ende gegangen ist. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hat sich dieser König und Kaiser nicht auf den kleinen Landadel, die "Junker" gestützt, bei denen der älteste Sohn das Gut erbte, die jüngeren Söhne Soldaten oder Beamte wurden, wobei der Gutsbesitzer unausgesprochen immer Chef der Familie blieb, selbst wenn die "jüngeren Söhne" ihn an Rang, Würde und Einfluß weit übertrafen. Hierin lag eine heilsame Bremswirkung gegen Ehrgeiz und Übereifer. Auf diese Schicht stützte sich der Kaiser nicht mehr, versäumte aber ebenso das Bündnis mit den Kräften des politischen Fortschritts, der gleiche Fehler, dem auch die "Junker" verfielen, die meinten, ein Land, dessen industrieller Aufstieg die Umwelt erstaunte, vom Gutshof aus regieren zu können.