Die Dynamik in der Wirtschaft vollzieht sich rascher als die Kapitalbildung bei den Unternehmen. Deshalb tritt die Sorge um eine ausreichende Eigenkapitalbasis immer mehr in den Vordergrund. Aktiengesellschaften können ihre Kapitalwünsche an der Börse befriedigen. Das ist zwar angesichts der Kapitalknappheit gegenwärtig mit beträchtlichen Schwierigkeiten verbunden, aber die großen Unternehmen stehen immer noch besser da als die Vielzahl nichtemissionsfähiger Betriebe, denen der Kapitalmarkt verschlossen ist. Um diesen kleineren Unternehmen, oftmals sind es reine Familienbetriebe, die weitere Existenz ohne Aufgabe ihrer Selbständigkeit zu ermöglichen, versuchen zur Zeit mehrere Banken oder Bankgruppen Kapitalsammelbecken zu schaffen, aus denen Eigenkapital für diese Gruppe geschöpft werden kann.

Wenn ein Einzelunternehmer sieht, daß er seinen Betrieb aus eigener Kraft nicht mehr mit dem erforderlichen Eigenkapital, das schließlich seine Kreditgrundlage bildet, versorgen kann, bleiben nur zwei Wege. Er kann sich mit anderen, gleichartigen Unternehmen zusammentun, sich einer größeren Gruppe anschließen oder er muß resignierend aufgeben. In jedem Falle ist es um seine Selbständigkeit geschehen. Und ihre Preisgabe fällt gerade dem erfolgreichen Einzelunternehmer besonders schwer. Er hat seinen Betrieb vorangebracht, im dynamischen Fahrwasser gehalten und muß sich nun in der Leitung mit jemandem teilen.

Deshalb ist es verständlich, wenn viele Einzelunternehmer gegenwärtig auf der Suche nach „stillen Teilhabern“ sind, also nach solchen Geldgebern, die zwar Kapital (und nicht Kredite) zur Verfügung stellen, in die unternehmerischen Entscheidungen jedoch nicht eingreifen.

Tatsächlich gibt es zahlreiche Leute, die über Anlagemittel verfügen, aber keine Lust zu unternehmerischer Betätigung verspüren. Aus Gründen, die hier nicht zu interessieren brauchen, ziehen sie die „direkte“ Beteiligung an einem Unternehmen dem Aktienbesitz vor. Das Problem ist, Geldgeber und Geldsuchende auf diesem Markt zusammenzubringen. In früheren Zeiten war dies eine spezielle Aufgabe des finanziellen Hausarztes, des Privatbankiers. Aber im Zuge des sich vollziehenden Strukturwandels reichte sein Einflußbereich allein nicht mehr aus. Immer mehr schoben sich sogenannte Finanzmakler in dieses Geschäft, nicht immer zur Freude und zum Nutzen der Beteiligten. Inzwischen haben sich auch die Großbanken dieses Bereichs angenommen. Gegenwärtig geht die Tendenz dahin, jeweils mehrere Banken zu einem „Vermittlungsbüro“ zusammenzubringen.

Die Einschaltung solcher Kapitalvermittlungsgesellschaften ermöglicht eine größere Beweglichkeit. Man ist nicht nur darauf angewiesen, für jeden kapitalsuchenden Unternehmer einen speziellen Partner zu finden, sondern kann das Geld vieler Kapitalgeber sammeln und aus diesem Topf die passende Beteiligung zur Verfügung stellen. Der Unternehmer hat auf diese Weise nicht mit mehreren „stillen“ Gesellschaftern zu tun, sondern nur mit der einen Gesellschaft, die ihm das Kapital zur Verfügung stellt.

Ein interessantes Modell einer solchen Kapitalgesellschaft hat jetzt die Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer (ASU) in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Bankhaus Gebrüder Bethmann entwickelt. Danach soll ein Kreis von Gründerbanken zunächst ein Fondsvermögen von 20 bis 40 Millionen Mark aufbringen. Ob das gegenwärtig – da die Banken jeden Pfennig ins lukrative Kreditgeschäft stecken – gelingt, wollen wir, meine verehrten Leser, einmal dahingestellt sein lassen. Uns interessiert hier das Modell als solches. Aus dem Sammelbecken sollen höchstens 50 Unternehmensbeteiligungen – gut gestreut auf verschiedene Branchen – eingegangen werden.

Nun kann es natürlich nicht im Sinne der Banken liegen, eigenes Geld oder Einlagen ihrer Kundschaft als Eigenkapital in der mittelständischen Wirtschaft zu investieren. Und wenn eine Bank das beabsichtigt, braucht sie dazu keine besondere Kapitalanlagegesellschaft. Es kommt vielmehr darauf an, das zunächst investierte Eigenkapital durch Mittel zu ersetzen, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden.