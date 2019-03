Wenn nicht ein Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz auf der Hauptversammlung der Hamburg-Amerika Linie (Hapag), Hamburg, so bohrend nach dem Schicksal jener Darlehen gefragt hätte, die der Hapag nach dem Kriege zum Wiederaufbau ihrer Flotte vom Bund gewährt worden sind, hätten die Hapag-Aktionäre erst im nächsten Jahre erfahren, daß sie mit einem Schlag um 70 Millionen Mark reicher geworden sind. Bei einem Aktienkapital von 52,3 Millionen ist ein solches Geschenk ohne Zweifel von erheblicher Bedeutung. Aber weder im Geschäftsbericht, noch auf einer Pressekonferenz, die unmittelbar vor der Hauptversammlung stattfand, noch in dem offiziellen Überblick über die derzeitige Lage der Reederei verlautete darüber ein Wort.

Das Bundesgeschenk ist mit einigen Auflagen verbunden. Die 70 Millionen, die bisher unter Verbindlichkeiten bilanziert wurden, dürfen in eine freie Rücklage umgewandelt werden. Das kann sogar steuerfrei geschehen, wenn dieser Betrag in den nächsten vier Jahren auf etwaige Neubauten "angerechnet" wird. Und zwar in der Form, daß die Neubauten nicht mit dem vollen Anschaffungswert aktiviert werden, sondern um den Betrag gekürzt, den die Verwaltung von dem umgewandelten Darlehen abzieht. Dadurch vermindern sich in der kommenden Zeit die Abschreibungsmöglichkeiten und auf diese Weise erfolgt schließlich doch noch eine Versteuerung, allerdings auf viele Jahre verteilt.

Diese Regelung war die Voraussetzung für das große Hapag-Neubauprogramm, das etwa 300 Millionen Mark erfordern wird. Die Reederei, die zunächst über beträchtlich erweitertes Eigenkapital verfügt, hat Spielraum für neue Kredite. Damit ist das Geheimnis der Finanzierung der neuen Flotte gelüftet. Aber welchen Nutzen hat der Aktionär von dieser Transaktion? Nun, er wird Mitbesitzer einer wertvollen Substanz. Aber auch nicht mehr, denn Dividenden werden auch in Zukunft klein geschrieben werden. Vorstandsmitglied Dr. Gerhard Katzenstein, spielte in diesem Zusammenhang auf das früher einmal bei der Hapag gefallene Wort an: "Aufgabe der Hapag ist es Schiffahrt zu treiben, und nicht Dividenden zu zahlen!"

So kraß liegen die Dinge heute sicherlich nicht mehr, aber höhere Ausschüttungen als sechs Prozent können schwerlich erwartet werden. Sie sind keine Basis, Hapag-Aktien im breiten Publikum zu placieren, wie es – so sagte der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Hermann J. Abs, in Hamburg – nach wie vor Ziel seines Instituts ist, das 73 Prozent des Hapag-Kapitals besitzt. "Hapag-Aktien sind noch nichts für Witwen und Waisen." Die Deutsche Bank scheut sich, ihr Paket zu verkleinern, weil heute für diese Papiere nur Leute in Frage kämen, die Hapag-Aktien nicht als reine Kapitalanlage betrachten würden, sondern die Einfluß auf das Unternehmen nehmen wollen. "Und dann fangen wir wieder von vorn an", meinte Abs, unausgesprochen an die Zeiten erinnernd, da sich die Hapag "in der Gewalt" des Bergungsreeders Behrend Schuchmann befand und die Reederei einen Kurs zum einseitigen Nutzen des Großaktionärs steuern sollte, was weder dem jetzigen Vorstand, noch der Deutschen Bank, noch dem Hamburger Senat und auch nicht allen Wirtschaftskreisen an der Küste gefiel. K. W.