Von Peter Demetz

Es ist, wenn ich nicht irre, mehr als zwölf Monate her, daß Wilhelm Emrich durch seine literarischen Buß- und Strafpredigten den Widerspruch der Philologen und Kunstfreunde erregte und ihre Federn in eine polemische Bewegung setzte, die dann im Streitgespräch seiner Verbündeten und ihrer Widersacher fernere Kreise zog. Gut und beruhigend, daß wir jetzt Gelegenheit haben, die Voraussetzungen und Kernbegriffe seiner Urteilssprüche ohne Eile in einer neuen Publikation zu prüfen und im weitesten Zusammenhang zu überdenken –

Wilhelm Emrich: "Geist und Widergeist – Wahrheit und Lüge der Literatur", Studien; Athenäum Verlag, Frankfurt/Bonn; 332 S., 29,80 DM.

Diese Sammlung von gewichtigen Abhandlungen und verstreuten Aufsätzen, vor allem aus den eben vergangenen sechs Jahren, bestätigt Emrich als Individualität, die weder hier noch dort mitlaufen will. Ein denkender Einzelgänger stellt unbequeme, zentrale, höchst notwendige Fragen; wer, von seinen Generationsgenossen, hätte sich erkühnt, die Untersuchung einzelner Kunstwerke durch eine geschlossene Theorie der literarischen Wertung einzuleiten? Wer hätte sich so gründlich vom naiven Historismus gelöst und wagte es, die Konturen der Vergangenheit (wie es T. S. Eliot fordert) aus dem anderen Geiste der Gegenwart zu revidieren? Und wer hegte noch, nach den Befleckungen der vergangenen Epoche, den unerschütterlichen Glauben, selbst die akademische Literaturkritik hätte die Pflicht, die Chancen der Wahrheit öffentlich zu erörtern?

In Emrichs scharfem Denken (Lukács ist sein Halbbruder, Adorno sein Cousin) sind kritische Leidenschaft, historische Aufmerksamkeit und humane Besorgnis zu einer unwiederholbaren Allianz verbunden; und selbst wer an Emrichs Antworten zweifelt, darf sich dem Rechte seiner Fragen nicht leichtfertig entziehen.

Seine kritische Theorie, die er fast in einem Buch im Buch entwickelt, nimmt es sehr ernst mit dem Geist. Sie will. "Erkenntnis stiften, Einsicht vermitteln in die Daseins- und Bewußtseinsstufen des menschlichen Geistes, die im Werk des einen im Unterschied zum Werk des anderen erreicht worden sind". Nichts Privates soll sichtbar sein, sondern "verbindliche" Epiphanien des Menschheitsgeistes selbst; ein "Bleibendes", das (wenn ich recht verstehe) durch die gebundene Individualität des Dichters hindurchzuschlagen vermag. Der junge Lukács, in seiner "Theorie des Romans" (1914), hat nichts anderes gemeint.

In Emrichs fruchtbarer Polemik gegen die Existentialisten und die Neuen Kritiker gewinnt sein Begriff der Bewußtseinsstufe deutlichere Gestalt. Heidegger ist der Geschichtlichkeit ausgewichen, die jede Stufe des Daseins und Bewußtseins bestimmt; die amerikanischen Neuen Kritiker wieder (über deren Herkunft Emrich den Leser inkorrekt informiert, denn die New Critics haben sich unabhängig von den russischen Formalisten entwickelt) begreifen nicht, daß ästhetische Elemente selbst "bestimmten Bewußtseinsstufen entspringen und an sie gebunden sind". Das alles klingt wie eine radikale Fortsetzung der alten Sinnhuberei unter neuer Bewußtseinsmaske – aber der Theoretiker Emrich ist durchaus nicht gewillt, die ästhetische Qualität geringzuschätzen.