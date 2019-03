Selbst der französische Finanzminister Giscardd’Estaing war angenehm überrascht: seine Investitionsanleihe von einer Milliarde Franc war innerhalb von 24 Stunden überzeichnet worden.

So sehr auch die französischen Unternehmer das neue Investitionskapital begrüßen, so sehr muß die Verstärkung des staatlichen Einflusses auf die Wirtschaft bedenklich stimmen, den Giscard d’Estaing auf diesem Wege gewinnt. Denn darüber kann kein Zweifel bestehen: die eine Milliarde Franc können nur für wenige Unternehmen reichen, und zwar für die, die bei der Regierung in Paris gut angeschrieben sind. Alle anderen Unternehmen müssen sich auf bessere Zeiten vertrösten lassen.

Diese Anleihe ist ein genialer Trick, um das wirtschaftliche Konzept der französischen Regierung durchzusetzen. Im Rahmen der Stabilisierungsmaßnahmen wurden die Preise eingefroren, so daß die Selbstfinanzierungsquote der Unternehmen bei Investitionen auf 60 Prozent zurückfiel, während sie beispielsweise in der Bundesrepublik bei etwa 80 Prozent liegt. Zusätzliche Mittel für Investitionen erhalten die Unternehmen nur noch vom Staat – auf Kosten von ein wenig Freiheit. glp