Sieht man von einigen Montanaktien ab, so sind die Kurse der meisten deutschen Standardwerte in den letzten Tagen nicht mehr gefallen, obwohl es an Versuchen der Baisse-Spekulation, das Geschäft durch eine gewaltsame Verbilligung der Aktien zu beleben, nicht gefehlt hat. Sobald die Kurse jedoch um einige Punkte gefallen waren, setzten Anlagekäufe ein; sie zwangen den Berufshandel schleunigst zur Aufgabe seiner Baisse-Positionen. Tatsächlich scheint der deutsche Aktienmarkt eine Widerstandslinie erreicht zu haben, die selbst durch die innen- und außenpolitische Unsicherheit nicht zum Wanken gebracht werden kann.

Aber der Weg nach oben fällt den deutschen Aktienkursen ebenso schwer. Die Aktienanleger wissen um ihre starke Stellung, die ihnen durch die Restriktionspolitik der Bundesbank zugefallen ist. Steigen die Kurse um ein paar Punkte, so werden die Kaufaufträge gestoppt und alles bleibt beim alten. Eine gewisse Hoffnung macht sich die Börse auf die kommende Regierungserklärung. Tatsächlich werden schon die ersten Wochen der neuen Regierung für das Schicksal des deutschen Kapitalmarktes von großer Wichtigkeit sein. "Wir können nur zu einem funktionsfähigen Kapitalmarkt kommen", so sagte Hermann J. Abs, Sprecher der Deutschen Bank in Hamburg, "wenn die Regierung glaubhaft macht, daß sie einen ausgeglichenen Bundeshaushalt vorlegt!" Erst wenn man das weiß, werden sich Prognosen über die künftige Zinsentwicklung in der Bundesrepublik stellen lassen. Die Placierung der neuen "Miniatur"-Bundesanleihe (200 Millionen Mark) bereitete wegen ihrer kurzen Laufzeit von 10 Jahren keine sonderlichen Schwierigkeiten. Jedenfalls weniger als jene Kreise "erhofft" hatten, die für einen 7,5prozentigen oder 8prozentigen Typ plädierten.

Eine gefährliche Entwicklung bahnt sich zur Zeit außerhalb des kontrollierbaren Rentenmarktes an. Viele Kommunen sind durch das Agreement, keine Mittel mit einer höheren Effektiv-Verzinsung als 7,8 Prozent aufzunehmen, in Finanzschwierigkeiten geraten. Auf dieser Basis erhalten sie so gut wie kein Inlandsgeld mehr. In die entstandenen Lücken versuchen jetzt ausländische Finanziers einzudringen. Sie bieten Direkt-Kredite an, deren Zinsen nicht der Kuponsteuer unterliegen. Es wäre übertrieben, in diesem Zusammenhang Parallelen zu der Auslandsverschuldung der Kommunen in den zwanziger Jahren zu ziehen, die später zu einer Verschärfung der Wirtschaftskrise führten und schließlich zu Moratorien zwangen. Schlimm an der jetzigen Auslandsverschuldung ist vielmehr der Umstand, daß auf diese Weise die aus guten Gründen eingeleitete Restriktionspolitik von Bundesbank und Bundesregierung überspielt wird und gerade jene, die zur Sparsamkeit gezwungen werden sollen, durch eine Hintertür entweichen.

Auf dem Aktienmarkt wurden in diesen Tagen die "Ölaktien" neu entdeckt. Die Phantasie der Börse entzündete sich an den steigenden Preisen vom schweren Heizöl. Da angenommen wird, daß die leichten Heizöle demnächst ebenfalls teurer werden, sieht man bei den deutschen Erdölunternehmen den viel zitierten Silberstreifen am Horizont. Tatsächlich scheint die "Disziplin" der großen Konzerne – unterstützt vom Bundeswirtschaftsministerium – allmählich Früchte zu tragen.

Natürlich wird der Aktionär in den Bilanzen für 1965 noch keinen Niederschlag der besseren Marktverfassung finden. Aber die Börse nimmt wieder einmal die Zukunft vorweg, besonders bei den Aktien der Deutsche Erdöl-AG und bei der Gelsenkirchener. Bergwerks-AG (GBAG). Viele Leute scheinen der GBAG-Aktie spekulativ den Vorzug zu geben. Drei Gründe sind dafür zu hören: 1. Die Dresdner Bank würde angeblich den Kurs zum Jahresende bis auf 140 Prozent und darüber bringen, um nicht gezwungen zu sein, auf die Schachtelbeteiligung an der GBAG Abschreibungen vornehmen zu müssen. (Zweifellos eine gewagte These; da sie aber bei der Beurteilung der GBAG-Aktien eine Rolle spielt, muß sie registriert werden.) 2. Die Aussichten, daß der Vertrag der GBAG mit Mobil Oil über die Lieferungen von Rohöl modifiziert werden wird, sind besser, als sie im Augenblick erscheinen. Gelingt es der GBAG, dem Rohöllieferanten Mobil Oil die gewünschten Anteile an der Aral AG zu verschaffen, dann fallen nicht nur die "Knebelungspreise" fort, die Mobil Oil gegenwärtig bei der GBAG noch durchsetzen kann, darüber hinaus kommt das Gelsenkirchener Unternehmen dann auch in den ungeteilten Genuß einer wertvollen Rohölbasis in Lybien. 3. Schließlich werden die steigenden Heizölpreise eine bessere Rentabilität ermöglichen. K. W.