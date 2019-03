Ein repräsentativ aufgemachtes Bilderbuch, betitelt "Grundig-Gruppe – ein Leistungsbericht 1961–1964", schickten kürzlich die Publicity-Strategen des Fürther Selfmade-lndustriellen Max Grundig hinaus in alle Welt. Die Broschüre bestach durch die Qualität ihres Papiers und die technisch vollkommene Wiedergabe der wohlgelungenen Photos ebenso wie durch nichtssagende Bemerkungen über den Geschäftsverlauf des Familienkonzerns und unkontrollierbare, höchst anfechtbare Index-Schaubilder.

Zwei Monate später entließ der selbstherrliche Konzernchef, der nur selten in das Licht der Öffentlichkeit tritt, völlig überraschend seinen langjährigen engsten Berater, Finanzchef und Konzernkonstrukteur Josef Schäfer, der zugleich als Vorstandsvorsitzer der Büromaschinen-Töchter Triumph und Adler beide Unternehmen saniert und der Firmengruppe eingegliedert hatte. Während Grundig gerade mit seinem Duzfreund Berthold Beitz zu gemeinsamen Gesprächen mit der polnischen Regierung in Warschau weilte, wurde Schäfers Ausscheiden wegen seiner "schweren Krankheit" in einer Pressemitteilung bekanntgemacht, die durch ihre taktlose Formulierung allgemein Anstoß erregte.

Branchen-Spitzenreiter Grundig hat in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen gemacht: durch seine unleugbaren Erfolge auf dem Rundfunk-, Fernseh- und Tonbandgerätemarkt, durch seine mutigen, dem Handel oft recht unangenehmen Schritte, um zu einer Bereinigung dieses Marktes und zu echten Preisen zu gelangen, später durch sein Liebeswerben um den Handel mit absatzfördernden Rabattstaffeln und schließlich durch seine Lizenzgespräche mit Polen seit der letzten Posener Messe – andererseits aber auch durch immer wiederkehrende Gerüchte und die Ungewißheit darüber, welche endgültige äußere Form der "Chef" seinem Firmenverband geben wird.

Der einstige Radiohändler Grundig ist durch unternehmerischen Elan, viel Phantasie und noch mehr Härte nach dem Krieg Schritt für Schritt zum Konzernherrn aufgestiegen. Die Grundig-Story wird in der Zentrale in der Fürther Kurgartenstraße immer noch mit viel kritikloser, bewundernder Rhetorik kultiviert.

Grundig ist ohne Zweifel ein besonderer Typ im Wirtschaftswunderland. Robust und rücksichtslos im eigenen Hause, scheu und unsicher nach außen, "altfränkisch" und glanzlos und doch begabt mit einem bisher noch immer untrüglichen Blick für das Richtige und Notwendige, im geheimen wohl lechzend nach dem Flair der großen, weiten Welt. Gewiß: er hatte Glück und er hatte immer hervorragende Berater und Mitarbeiter. Aber entscheidend war doch stets "Maxe" Grundigs knappes Befehlswort.

Dies ist bis heute so geblieben. Grundig hat zwar schon vor einigen Jahren drei Generaldirektoren bestellt – den Kaufmann Otto Siewek, den Techniker Karl Richter und den Finanzexperten Josef Schäfer – und sich mit einer größeren Schar von Direktoren umgeben (darunter auch Schwiegersohn Wilhelm Scheller, den nur Unkundige allzu vorschnell zum "Kronprinzen" avancieren ließen). Aber das Regiment gab er nicht aus der Hand.

Im Grunde wollte Grundig, ein Mann in den besten Jahren, es beim "Einmann-Konzern" belassen. Als Schäfer, der jahrelang um eine institutionelle Sicherung des Firmenverbandes mit seinen 14 Hauptwerken und 28 000 Mitarbeitern gerungen und immer neue Konzepte dafür entworfen hat, dem Autokraten Grundig zu "groß" und zu selbstbewußt erschien, wurde er abrupt verabschiedet – nicht deshalb, weil seine Gesundheit gelitten hatte.