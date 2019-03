Von Wilhelm Hennis

Professor Wilhelm Hennis, Ordinarius für die Wissenschaft von der Politik an der Universität Hamburg, geht mit dem Bundestag scharf ins Gericht. In der nächsten Ausgabe wird Paul Sethe, der den Thesen des Hamburger Professors nicht zustimmt, seinen Standpunkt erläutern.

Der neue Bundestag ist noch nicht zusammengetreten. Wirkt es da nicht ein wenig verfrüht, schon jetzt mit Wünschen an ihn heranzutreten? Und ist es nicht die Bundesregierung viel stärker als der Bundestag, die bestimmen wird, welchen Kurs die deutsche Politik in den nächsten Jahren einschlagen wird? In der Tat, auch wenn unsere Hoffnungen und Wünsche für die Politik der nächsten Jahre die Stimmabgabe für die Bundestagswahl bestimmt haben, ob sie eingelöst werden, das wird weniger vom Bundestag als von der neu zu bildenden Regierung abhängen. Im parlamentarischen Regierungssystem, das auf der wechselseitigen Abhängigkeit, Unter- und Überordnung von Parlament und Regierung beruht, segelt das Parlament zwangsläufig im Windschatten der Regierung, die zunehmend die politische Initiative, die öffentliche Aufmerksamkeit, die staatliche Repräsentation für sich zu reservieren sucht.

Obgleich manches daran unvermeidlich und sogar richtig ist – im parlamentarischen Regierungssystem ist die Regierung mehr als ein bloßes Werkzeug des Parlaments – so wird man doch sagen müssen, daß der Prozeß der Entmachtung und Entleerung des Bundestags als des parlamentarischen Teils unseres Regierungssystems die tolerierbare Grenze längst überschritten hat. Wem das parlamentarische Regierungssystem am Herzen liegt – und es ist, trotz mancher Begrenzungen, wohl immer noch das für unsere Zeit und unsere gesellschaftliche Entwicklung angemessenste Regierungssystem – der muß hoffen und wünschen, daß der neue Bundestag sich mit mehr Ernst und Energie als bisher seinen eigenen häuslichen Problemen zuwendet, damit der Rang dieses Hauses im Ganzen des Verfassungsgefüges neu gesichert werde.

Das parlamentarische Regierungssystem ist in unseren Landen nicht so gefestigt, daß es sich der Bundestag – in unverkennbarer Selbstgefälligkeit leisten dürfte, seine abstellbaren Mängel weiterhin ungeniert mit sich herumzuschleppen. Nichts ist bei uns – wo man das parlamentarische Regierungssystem nie richtig verstanden hat – so leicht zu mobilisieren wie antiparlamentarische Affekte.

Die kommende Legislaturperiode mag für die Zukunft des Bundestags entscheidend werden. Wer weiß, welch geringes Interesse den Problemen der Parlamentsreform im Bundestag entgegengebracht wird, sieht ihr nicht ohne Sorge entgegen. So ist es vielleicht doch nicht unangemessen, den Wunsch nach Parlamentsreform schon jetzt vorzubringen.

Bei allen Überlegungen sollte sich der Bundestag vorab von der trügerischen Vorstellung freimachen, er sei ein so besonders fleißiges Parlament. Es gibt in allen Fraktionen eine bedeutende Zahl immens fleißiger Abgeordneter, und in der ersten Legislaturperiode von 1949 bis 1953 machte sich der Bundestag zweifellos auch eifrig an die Arbeit. Aber für die beiden letzten Legislaturperioden kann man das vom Bundestag kaum noch sagen. Jedenfalls hat sich der Fleiß nicht dort dokumentiert, wo es in einem demokratischen Parlament zu geschehen pflegt: in den Plenarsitzungen.