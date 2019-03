Inhalt Seite 1 — Hat Oberst Custer noch eine Chance? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Iin der weiten Prärie verteidigt ein Haufe von Blaujacken, sein Leben, geschart um seinen eigenwilligen Kommandanten, den Oberst Custer, und die Flagge des 7. Regiments. Die Übermacht der wohlbewaffneten Rothäute rennt gegen ihn an. Wird es den Bleichgesichtern gelingen, den Little Big Horn zu überqueren, Schutz zu finden in den Reno Mountains?

Oberst Custer kam um in der Savanne. Die Schlacht am Little Big Horn gewann der größte Häuptling, den die Indianer je hatten. Winnetou? Aber nein: es war der Sioux Tatanka Yotanka, weltberühmt geworden unter dem Namen Sitting Bull.

Ein Spanier – mehr war über ihn beim Verlag nicht herauszubringen: diese Branche hält ihre Autoren gern unter einem Top-secret- Verschluß – verarbeitete jenes Debakel der amerikanischen Streitkräfte, das unter Präsident Grant im Jahre 1876 stattgefunden hat, zu einem Spiel:

"Die Schlacht am Little Big Horn"; Verlag O. & M. Hausser, Neustadt bei Coburg; großer Karton mit Spielplan, zwölf Indianern (davon sechs zu Pferd), neun Bleichgesichtern, einer Flagge, einer Sanduhr, zwei Würfeln und zwei Würfelbechern; Nr. 1405, für zwei Personen; 22,50 Mark.

Da sind auf dem in unregelmäßige Felder aufgeteilten Spielplan zuerst die Kombattanten zu placieren: in der Mitte der verlorene Haufe der "long knifes" samt Fahne, harrend des großen Sturmes, dann die von Osten her infam anpirschenden, von Westen her massiv angaloppierenden Rothäute. Für jeden, der jemals auch nur Karl May gelesen hat, muß dieses Spiel erregend sein.

Wie man dieses sowohl gute als auch verzwickte Spiel spielt? Beinahe so wie "Die Schlacht am Metauro" zwischen Römern und Karthagern (ZEIT Nr. 51/64), nur erweitert um die Variante des Schießgewehrs, also der "Feindeinwirkung auf Distanz. Wiederum wird der Krieg mit Würfeln ausgetragen: der höhere Wurf zwingt den Gegner zum Rückzug, respektive Ausscheiden.

Dabei stellt sich für dieses Spiel die Frage, wo für die auf engstem Raum eingekesselten Blaujacken "hinten" ist; eine Frage von mehreren, die die Regel offenläßt und wohl oder übel von den Spielern jeweils geklärt werden muß.