Inhalt Seite 1 — Heath muß weiter kämpfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im März 1957, zweieinhalb Monate nach Harold Macmillans Aufstieg zum Premierminister und Parteichef, hatte der Marquis von Salisbury, damals Führer des Oberhauses, den neuen Mann auf die alte Politik der Tories festzulegen versucht. Er hatte gegen die geplante Freilassung des Erzbischofs Makarios protestiert und mit seiner Demission gedroht. Macmillan hatte sie ungerührt akzeptiert; er hatte die Situation genutzt, um der Partei zu beweisen, daß er nicht von des Lords Gnaden Premierminister war: Salisbury hatte sich als einer der wenigen von Königin Elizabeth über Edens Nachfolge persönlich konsultierten Tories für Macmillan eingesetzt.

Im Oktober 1965, zweieinhalb Monate nach Edward Heaths Wahl zum Oppositionsführer und Parteichef, versuchte der gleiche Marquis von Salisbury, heute einfaches Oberhausmitglied, den neuen Mann zur alten Politik der Empire-Loyalisten zu bekehren. Er kündigte eine Resolution an, die Sanktionen als Antwort auf eine einseitige Unabhängigkeitserklärung Rhodesiens ausschloß. Die Reaktion der neuen Parteiführung auf den Vorstoß des Marquis war der aufschlußreichste Vorgang auf dem Kongreß der Konservativen in Brighton, ihrem ersten Treffen, seit sie die Macht verloren, den Führer gewechselt, ein neues Programm vorgelegt und das Schattenkabinett umgeformt haben.

Niemand in Brighton wußte zu sagen, was den nicht delegierten Marquis eigentlich berechtigte, eine solche Resolution einzubringen. Doch fand sich auch niemand, der ihm das rundheraus klarmachte. Statt dessen änderten die Parteiführer die Tagesordnung, schoben eine spezielle Rhodesiendebatte am letzten Nachmittag ein und präparierten dafür eine eigenen Resolution, die satzungsgemäß den Vorrang vor Anträgen aus dem Saal hatte. Edward Heath aber, der Parteiführer, trat nicht selber gegen den Marquis auf. Er wollte über den Parteien stehen, sich weder auf die Seite der Liberalen noch die der Rechten schlagen.

So mußte sein Vorgänger Sir Alec Douglas Home an einem Nachmittag gleich zwei große Reden halten. Nachdem er die außenpolitische Debatte eingeleitet hatte, riß er drei Stunden später die Rhodesiendebatte aus dem Feuer, das Lord Salisbury geschürt hatte. Solche Kraftakte gehören gemeinhin nicht zum Pensum von Politikern, die eben erst bewogen wurden, einem neuen und besseren Nachfolger Platz zu machen. Was, so mußte man sich fragen, hätten die Tories getan, wenn Sir Alec – seinem Vorgänger Macmillan gleich – nach dem Rücktritt als Privatmann auf einem seiner Schlösser verschwunden wäre?

Sir Alec rettete den Tag und die Parteiführung: Seinem Rat folgend stimmten die Delegierten nicht über Salisburys Vorschlag ab; die einzige wichtige Entscheidung des ganzen Parteitages blieb also unentschieden, und in den Kommentaren des nächsten Tages stritt man sich darum, wer nun eigentlich gesiegt habe, Sir Alec oder Lord Salisbury. Nur von Heath war nicht die Rede. So unterschiedliche Zeitungen wie der "Economist" und der Sunday Telegraph" waren sich einig: Heath habe allenfalls die Köpfe der Delegierten beeindruckt; das Herz der Partei aber gehöre Sir Alec. Der "Spectator"‚ bis zum Jahresende noch unter der Ägide des neuen konservativen Schatten-Schatzkanzlers MacLeod, bezeichnete Heath ungerührt als kontaktschwach, entscheidungsscheu, zu defensiv, angespannt und detailängstlich, jedenfalls ohne die große Linie, die man von ihm erhofft habe. Die Partei und ihr Führer haben sich noch nicht ganz gefunden.

Sir Alec war die dominierende Figur in Brighton, und es wäre verfehlt, ihn als Vertreter eines überholten Konservativismus anzusehen. Er hat Männer wie Heath und Maudling stets nach Kräften gefördert. Er hat den Neuerungen zugestimmt: einer demokratischen Wahl des Parteiführers, einer stärkeren Heranziehung von jungen Leuten in den politischen Studiengruppen, die das neue Programm ausarbeiteten, und der Reform des Parteitages. Daß diese Reform – sie sorgte dafür, daß der Führer der Tories zum erstenmal an den Beratungen teilnahm – für Edward Heath etwas ungelegen kam, konnte niemand voraussehen. Sich dreieinhalb Tage vor dem Parteitag zu exponieren – das war zuviel für ihn.

Sir Alec sah sich auch durch die Verteidigungspolitik der Konservativen bestätigt: Daß eine künftige konservative Regierung wieder die unabhängige britische Atomstreitmacht anstreben will, geschieht in Fortsetzung seiner Pläne als Premierminister. Was er jedoch als pragmatische Lösung ansah, baute der neue Verteidigungsminister des Schattenkabinetts, Enoch Powell, mit der Methodik des ehemaligen Professors für alte Sprachen sofort zu einem Denksystem aus. Powell, der konsequenteste Kopf der neuen Parteispitze, ist seiner radikalkapitalistischen Vorstellungen wegen an kein Amt herangelassen worden, das nur entfernt mit Wirtschaft zu tun hat, aber der Brigadier und Generalstabsoffizier Powell erklärte den Delegierten, gerade die Verteidigungspolitik sei sein heimlicher Lebenswunsch gewesen und lieferte das kürzeste, präziseste und aufregendste Referat des Parteitages.