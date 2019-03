"Freddy" und der Zwang zu kollektiven Träumen

Von Wilfried Berghahn

Im Jahre 1956 erschien auf dem deutschen Schlagermarkt ein Lied mit dem Titel "Heimweh". Ein bis dahin unbekannter Sänger klagte seinen Zuhörern ein erbärmliches Leben in der Fremde. Brennend heißer Wüstensand umgebe ihn, so berichtete er, fern sei er, "so fern dem Heimatland". Es erreichte ihn "kein Gruß, kein Herz, kein Kuß, kein Scherz", denn "alles liegt so weit". Nur mit Wehmut konnte er sich der glücklichen Heimat erinnern:

Dort wo die Blumen blüh’n,

dort wo die Täler grün‘n,

dort war ich einmal zu Hause.

Wo ich die Liebste fand,