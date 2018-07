Auf eine Frage des Interviewers leitet der prominente Gast, kräftig auf seinem Sessel sitzend und ein wenig vorgebeugt (die Hände vor dem Bäuchlein berühren sich), seine Antwort, obwohl er Tatsachen seiner Forschung mitteilen, nicht vage Meinungen äußern möchte, mit der Wendung ein: „Ich würde sagen...“

Nicht nur auf dem Fernsehschirm ist das zu beobachten. In unserer Sprache, der mündlichen zumal, der Sprache der Grünen Tische, Konferenzen und Frühschoppen, hat sich die Wendung „Ich würde sagen“ schon längst eingenistet.

Sie besagt nicht mehr, was sie besagen sollte, nicht das Unbestimmte, Infragegestellte, das an Bedingungen Geknüpfte, nicht eigentlich den Konditionalis, wie die Grammatiker sich ausdrücken. Sie taucht auch dort auf, wo ein „Es ist so und so“ oder allenfalls ein dezidiertes „Ich meine“ am Platze wäre.

Hinter dem Mißbrauch steht nicht etwa distanzierende Bescheidenheit, auch nicht lediglich die unbedachte und sprachungebildete Verwechslung zweier grammatischer Formen. Der falsch angewandte Konditionalis ist eine Sprachattrappe. Hinter ihr versteckt und windet sich der Sprechende. Ein Lauern verbirgt sich darin, ein zaghaftes oder ängstliches Beobachten: Ein Hintertürchen wird offen gelassen. Hier, wo die Sprachattrappe als legitimes Mittel zugelassen ist, muß zwar nicht arglistig getäuscht und gelogen werden. Aber es wird auch nicht „mit offenem Visier“ gekämpft. Die Attrappe ist ein Symptom: des Zeitalters der Ängstlichkeit und Unsicherheit.

Auf diesen Seiten der ZEIT ist früher schon die Auffassung vertreten worden, daß, wer „ich“ meint, auch „ich“ sagen sollte – statt sich hinter einem konventionellen „wir“ von heuchlerischer Bescheidenheit zu verstecken. Das falsch angewandte „wir“ ist, so meine ich, dem falsch angewandten Konditionalis verwandt: Beides sind Attrappen, Hilfsmittel der Ängstlichkeit und Vernebelung.

Wo wir Sprachfehler entdecken, wo wir uns ihrer bewußt werden, sollten wir sie über Bord werfen. Das bedeutet dann allerdings nicht nur, daß wir grammatische Formen nicht weiter verwechseln. Das bedeutet zugleich auch, daß wir auf Attrappen im Umgang miteinander verzichten.

Denn Sprache ist ja immer mehr als nur Artistik mit Vokabeln, Grammatik und Syntax: In ihr verwirklichen wir einen Teil unseres geistigen Lebens, und mit ihrer Korrektur – korrigieren wir das Leben. René Drommert