Ist es eigentlich noch überraschend, daß ein früherer Finanzminister und Gouverneur der Bank von Frankreich heute an der Spitze des größten Industrieunternehmens seines Landes steht? Eine solche Entwicklung liegt wohl genauso im Zuge der Zeit, wie der umgekehrte Fall, daß in den USA der frühere Ford-Präsident Chef des Pentagon geworden ist, denn zwischen einer großen staatlichen Verwaltung und einem Riesenunternehmen gibt es in der Führung kaum noch grundsätzliche Unterschiede.

Der hochgewachsene Elsässer mit dem feingeschnittenen Gesicht besitzt zwei Eigenschaften, die ihm als Chef des Konzerns Rhône-Poulenc ebenso zustatten kommen wie in seiner politischen Karriere: Er repräsentiert gut, und er gewinnt durch seine ebenso reservierte wie liebenswürdige Art leicht Freunde.

Wie sein Nachfolger in der Rue de Rivoli, Finanzminister Giscard d’Estaing, entstammt auch Wilfrid Baumgartner der Elite der französischen Beamtenschaft, dem Corps der Inspecteurs des Finances. Das ist allerdings wohl auch die einzige Ähnlichkeit zwischen den beiden so gegensätzlichen Persönlichkeiten. Während Baumgartner, nicht weniger brillant als sein Nachfolger, den Typ des hohen Fachbeamten verkörpert, ist Giscard. d’Estaing der geborene Politiker. Geschmeidig und anpassungsfähig ist er – bisher jedenfalls – mit General de Gaulle recht gut ausgekommen, während der unabhängigere Baumgartner 1962 bereits nach zwei Jahren wieder aus dem Kabinett ausschied. Baumgartner und de Gaulle achten sich, aber sie lieben sich nicht.

Baumgartner ist Protestant. Und das Gefühl, einer religiösen Minderheit im Lande anzugehören, ist sicher ein bedeutender Antrieb für seinen sozialen Aufstieg gewesen. Es ist ja typisch für das französische Wirtschafts- und Geistesleben, daß die Juden wie die Protestanten hier eine wesentlich größere Rolle spielen, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprechen würde. Gerade in der Pariser haute banque, in der Hochfinanz, finden sich sehr viele "Hugenotten".

Sein starker Ehrgeiz hat Baumgartner alle Examen mit Glanz bestehen lassen, gleich auf welchem Gebiet. Er ist neben seinen beruflichen Interessen ein begeisterter Theater- und Filmkenner, und er zitiert seitenlang aus der französischen Literatur.

Bezeichnend ist vielleicht eine Anekdote, wie Baumgartner und André Maurois sich bei einem Essen die Stichworte aus Victor Hugos "Ruy Blas" zuwarfen und so den erstaunten Gästen eine intime Vorstellung dieses romantischen Stückes gaben. Verwundert es da, ihn auch einmal in der Jury des Filmfestivals in Cannes zu finden? Und daneben findet er auch noch – man weiß kaum wie – die Zeit, seiner Tennisleidenschaft zu frönen.

Es ist eigentlich selbstverständlich, daß dieser vielseitige Mann in seinem eigentlichen Metier, dem Finanzwesen, in allen nationalen wie internationalen Fragen zu Hause ist. Bereits mit 33 Jahren war Baumgartner – nach einem Start als Kabinettschef von Paul Reynaud, der 1930 Finanzminister war – Generaldirektor des Mouvements des Fonds. Er war damit der jüngste Leiter dieser wichtigen Abteilung des Finanzministeriums und in dieser Funktion gleichzeitig Mitglied des Rates der Banque de France.