Es war ein völlig belangloser Fall. Ein blasser Teenager, Angestellter einer Speditionsfirma, war beschuldigt, einen alten Phonographen aus einem Magazinraum seiner Arbeitgeber entwendet zu haben. Er behauptete, sich das Ding nur ausgeliehen zu haben, mit der Absicht, es wieder zurückzubringen. Aber so unwichtig die ganze Angelegenheit war, die Verhandlung zog sich stundenlang bis in den späten Nachmittag hinein. Kein Versuch wurde unternommen, das Verfahren zu verkürzen. Was für eine Rolle konnte schließlich der Verlust einiger Stunden spielen, da es doch galt, die Wahrheit zu erforschen?

Schließlich war das Beweisverfahren abgeschlossen, und der Gerichtsvorsitzende faßte, den Geschworenen zugewandt, den Tatbestand zusammen, der sich aus der Verhandlung ergeben hatte. In einfachen und leidenschaftslosen Worten erläuterte er jedes Für und Wider, hob diesen oder jenen wesentlichen Gesichtspunkt hervor und unterrichtete uns über die Rechtslage. Eine solche Belehrung ist unerläßlich. Keinem Laien ist es möglich, sich ohne Berater in dem verstaubten Labyrinth des englischen Rechts zurechtzufinden.

Mit diesem unendlich komplizierten, unübersichtlichen, umständlichen und – last not least – kostspieligen Rechtssystem muß England den Preis dafür zahlen, daß es bereits zu einer Zeit ein geordneter Rechtsstaat war, als andere Völker noch wehrlos der Willkür der Mächtigen ausgeliefert waren. Andere Staaten, die nicht imstande gewesen wären, ein eigenständiges kräftiges Rechtssystem zu entwickeln, adoptierten schließlich das römische Recht für ihre Zwecke. In England war zu diesem Zeitpunkt die eigene Rechtstradition bereits so fest im Volksbewußtsein verankert, daß sie nicht mehr durch das jus Romanum überlagert werden konnte. Diese Volksverbundenheit und die bei aller Schwerfälligkeit und trotz seinem konservativen Charakter erstaunliche Elastizität und Anpassungsfähigkeit stellen – zusammen mit dem unerschütterten Vertrauen in die Unbestechlichkeit der Gerichte – die eigentliche Stärke des englischen Justizwesens dar. Nichtsdestoweniger bestreitet niemand, daß es veraltet und dringend reformbedürftig ist. Der Lordkanzler der Labour-Regierung, Lord Gardiner, hat sich bereits vom Parlament ermächtigen lassen, den mühsamen und langwierigen Prozeß einzuleiten.

Der Vorsitzende schloß sein Fazit mit einem Hinweis darauf, daß die Entscheidung der Jury einstimmig erfolgen müsse, und mit der eindringlichen Ermahnung, nur dann einen Schuldspruch