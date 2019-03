P. St., Bonn

Der neue Verteidigungsausschuß des Bundestags wird sich in einer seiner ersten Sitzungen nach seiner Konstituierung mit dem Sorgenkind der Bundeswehr befassen, mit dem Starfighter F 104 G. In den letzten Wochen jagte eine peinliche Nachricht die andere: Mehrere Starfighter stürzten ab, in der Gemeinde Schortau bei Wilhelmshaven gründeten Bürger eine Schutz- und Protestgemeinschaft gegen die Gefährdung durch die Luftwaffenflugschule, die deutsche Luftfahrtindustrie verwahrte sich gegen Unterstellungen des Generals Panitzki, der ihr einen Großteil der Schuld an den vielen Abstürzen zugeschoben hatte, und vor wenigen Tagen verhängte der Inspekteur ein Startverbot für alle 656 Starfighter. Die Maschine ist das wichtigste Kampfmittel der Luftwaffe.

Bei einer Routineüberprüfung war festgestellt worden, daß ein Bolzen der hydraulischen Servolenkung des Flugzeugs nicht genügend gesichert war, Vor einigen Monaten war schon einmal ein Startverbot für den Super-Starfighter erlassen worden; damals waren technische Mängel am Bugrad der Maschine entdeckt worden.

Der neuerliche Defekt diente dem Führungsstab der Luftwaffe als willkommener, weil unverfänglicher Anlaß, alle Starfighter von Luftwaffe und Marine gründlich zu überprüfen. Es ist wohl kaum ein Zufall, daß diese Kontrolle gerade jetzt einsetzt, nachdem die Kritik an dem umstrittenen Flugzeug wieder sehr laut geworden ist. Seit der Entscheidung des früheren Verteidigungsministers Strauß und des inzwischen pensionierten Luftwaffeninspekteurs Kammhuber, den Lockheed Düsenjäger F 104 F in Lizenz als Abfangjäger, Aufklärer und Jagdbomber nachzubauen, sind Schwierigkeiten, Mängel und Kosten (Stückpreis je Maschine über sechs Millionen Mark) ständig gewachsen.

Die Abgeordneten des Verteidigungsausschusses – insbesondere die der Opposition, die ihre bis zum 19. September auch bei Bundeswehrproblemen praktizierte Zurückhaltung jetzt aufgeben wollen – verlangen von Panitzki nicht nur klare Absturzzahlen, sondern auch umfassende Aufklärung über Ursachen, Fehler und Möglichkeiten der Abhilfe. Bis jetzt zögert der General, die Zahl der Abstürze preiszugeben.

Kaum bestreitbar ist, daß der Super-Starfighter keinen vollen Einsatzwert besitzt: Als Abfangjäger ist die mit Elektronik überladene Maschine nach Panitzkis eigener Aussage nur bedingt zu verwenden; das Triebwerk reicht nicht aus.

Ein wesentlicher Mangel des Flugzeugs ist auch nach wie vor das elektronische Trägheits-Navigationssystem – die ZEIT berichtete mehrmals ausführlich darüber. Die Genauigkeit dieses Systems konnte bis jetzt nur geringfügig erhöht werden. Seitdem aber der Starfighter auch bei der Marine über der Nordsee eingesetzt ist, sind Navigationsirrtümer besonders gefährlich – auf See stehen keine Anhaltspunkte zur Orientierung und keine Ausweichflughäfen zur Verfügung, wenn der Treibstoff infolge langer Fehlflüge knapp wird.

Wie nötig eine rigorose Prüfung des Falles Starfighter durch das Parlament ist – mehrfach wurde in Bonn ein Untersuchungsausschuß gefordert –, ergibt sich schon aus der Ankündigung des Generals Panitzki, daß die F 104 G bis nach 1970 Kernstück der Luftwaffe sein werde. Zwanzig Abstürze pro Jahr – das ist zuviel.