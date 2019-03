Inhalt Seite 1 — Investitionsrekorde ohne Ende Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit einem Hauch von Resignation sprach kürzlich der Vorsitzende des Geld- und Kreditausschusses im Bundesverband der deutschen Industrie, Friedrich Sperl (selbst dem Telephonbau verhaftet), von der Chemie und der Autoindustrie als den "beneidenswerten Industriezweigen", die es sich weiterhin leisten könnten, mit kräftigen Investitionen auszubauen.

Gewiß, unter den zahlreichen Chemieunternehmen der Bundesrepublik gibt es manche, die Sperls Worte als zynisch bezeichnen würden. Doch ein Blick auf die "Leitgesellschaften" in der Chemie, auf die drei IG-Farbennachfolger, bestätigt seine Aussage. In einer Zeit der passiv gewordenen Zahlungsbilanz, der Liquiditätsknappheit bei den Banken, eines fast funktionsunfähigen Kapitalmarktes lenken sie weiterhin Milliardenbeträge in den Aufbau neuer Werke.

"Wegen der vollständigen Überlastung der Betriebe haben wir das Investitionstempo beschleunigen und das neue Investitionsprogramm ausweiten müssen", untermauerte Professor Karl Winnacker, Vorstandvörsitzender der Farbwerke Hoechst AG, dieses Ausbaubestreben. Bei Hoechst allein, das wiederum eindeutig Spitzenreiter in dem Expansionswettbewerb geworden ist, werden die Investitionsausgaben dieses Jahr um 100 Millionen Mark höher sein als 1964. Und für 1966 kündigte Winnacker bereits die imposante Summe von 800 Millionen Mark für Investitionen an!

Es ist verständlich, daß die Hoechster – mit ihrem gegenwärtigen Aktienkapital von 903 Millionen unter den "großen Drei" am dünnsten gepolstert – ein derart gewaltiges Jahresprogramm nicht ohne Zufuhr von Mitteln durchstehen kann. Rund 400 Millionen Mark werde man brauchen, prophezeite Winnacker. Eine außerordentliche Hauptversammlung wird Anfang nächsten Jahres – "bislang fielen unsere Kapitalerhöhungen immer in die ungünstige Sommerzeit", begründete Winnacker – eine Aufstockung des Kapitals zu beschließen haben.

Bei den Farbenfabriken Bayer AG läuft für 1965/66 ein Investitionsprogramm von ungefähr 1,3 Milliarden Mark teilte Vorstandsvorsitzender Professor Kurt Hansen in dürren Worten mit. Die Leverkusener haben vorgesorgt. Mit ihrer letzten Kapitalerhöhung und der Wandelanleihe dieses Jahres, die zusammen über 440 Millionen Mark netto einbrachten, sowie Abschreibungen, Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen können sie ihre Vorhaben finanzieren.

Und bei der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen? Im Gegensatz zu den bemerkenswert publizitätsfreudigen Bayer-Leuten hüllt sich die BASF in vornehmes Schweigen. Man speiste die Aktionäre in einem Rundschreiben, soweit es die Geschäftsentwicklung angeht, mit wenig aussagefähigen Prozentzahlen ab und gab konkret nur bekannt, daß die Abwicklung der diesjährigen Investitionen von mindestens 650 Millionen Mark programmgemäß verlaufe.

Nun, die Ludwigshafener hielten noch nie sehr viel von eindrucksvollen Superlativen. Und doch sind sie es, die in diesem Jahre am meisten investieren. Die komplette Umstellung auf Basis Petrochemie wird konsequent fortgesetzt – mit der Zielrichtung, nicht allein die Kapazitäten, sondern auch die Ertragskraft zu stärken.