Ebenso plötzlich wie er kam, verschwand er wieder. Moise Tschombé, der Mann, der den Kongo vor dem Chaos bewahrte, der mit weißen Söldnern die Rebellion der Simbas niederwarf und sein Land im Westen wieder kreditfähig machte, erhielt genau siebzehn Monate nach seiner überraschenden Berufung den Laufpaß. Joseph Kasavubu, der unterschätzte und manchmal fast vergessene Staatspräsident des mittelafrikanischen Riesenreiches, überlebte auch seinen vierten Premier seit 1960. Zum neuen Premierminister bestellte er Evariste Kimba, der während des Abfalls Katangas Außenminister der separatistischen Regierung Tschombé gewesen war.

In den Straßen der Hauptstadt Leopoldville waren Polizei und schwerbewaffnete Truppen aufgefahren. Aber anders als nach dem Sturz Lumumbas im Herbst 1960 ging der Wechsel diesmal unblutig und demokratisch vor sich. Kasavubu hatte das Recht, seinen verdienten Premierminister zu entlassen, da dieser nach der Parlamentswahl nicht von sich aus zurückgetreten war. An weiterer Zusammenarbeit konnte ihm wenig gelegen sein, da Tschombé im März 1966 bei der Präsidentschaftswahl gegen ihn kandidieren will.

Der Konflikt zwischen den beiden Politikern wurde vor einigen Monaten offenkundig, als sich der Präsident weigerte, Tschombé das vakante Innenministerium zu überlassen. Vielmehr bestellte er als neuen Minister den Sicherheitschef Victor Nendaka. Während der Wahlen im April war Nendaka als Chef einer Parteigruppe innerhalb der von Tschombé geführten Sammlungsbewegung Conaco („Convention Nationale Congolaise“) im Parlament aufgerückt. Hinterher stellte er jedoch eine eigene Parteienkoalition („Front Democratique Congolais“) zusammen, die sich von der Conaco lossagte und die Wiederwahl Kasavubus propagierte.

Nendaka hatte den Armeeoberbefehlshaber General Joseph Mobutu zum Freund. Beide gehören zur sogenannten Binza-Gruppe, einer kleinen einflußreichen Gesellschaftsschicht, die im Kongo Armee, Polizei und Finanzen kontrolliert und verhindern wollte, daß Tschombé seine Gefolgsleute aus Katanga in die Schlüsselpositionen brachte. Bei der Wahl hatte Tschombé zwar mit der Conaco die Mehrheit der Sitze in der Abgeordnetenkammer und im Senat erobert, später aber durch Abspaltungen viele seiner Anhänger verloren.

Die Folgen des Regierungswechsels sind noch nicht abzusehen. Kimba will mit allen Parteien regieren. Den Ausländern versprach er Frieden und Sicherheit. Dessenungeachtet wurden 57 belgische und französische Berater Tschombés genötigt, das Land sofort zu verlassen.

Ungewiß ist auch die Zukunft der 600 weißen Söldner, die vorige Woche den letzten wichtigen Rebellenstützpunkt im Ostkongo eroberten. Wem es der neuen Regierung gelingt, sich mit den Rebellen zu versöhnen, wären die Söldner, Tschombes Hausmacht, überflüssig.

Falls Tschombés Comeback in Leopoldville scheitern sollte, wäre es möglich, daß er sich nach Katanga zurückzieht und die reiche Bergbauprovinz wiederum vom Kongo abspaltet. Diesmal kann ihn keine UN-Truppe aus Elisabethville vertreiben.

Aber Kasavubu hat bereits einer neuen Sezession Katangas vorgebeugt: Den neuen Premierminister Kimba nahm er sich aus dem Stamm der Balabus in Nordkatanga, also von den Erzfeinden Tschombes, der sich auf den Stamm der Lunda stützt. Die Anhänger des Präsidenten werden es auch in den nächsten Monaten nicht an Versuchen fehlen lassen, Tschombé vollends auszumanövrieren.