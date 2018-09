Was tun ein Minister und seine Mitarbeiter, um ihre Existenzberechtigung zu beweisen? Nun, sie weisen Öffentlichkeit wie Regierung auf das große Echo hin, das ihre Tätigkeit bei den Interessenten findet. Gibt es nicht genug Vereinigungen, die die Verdienste des Ministeriums rühmen, hilft ein Trick. Man sucht vier aufrechte Männer und bittet sie, doch einen Verband, möglichst eine Gesamtvereinigung der Betroffenen, zu gründen. Haben sich die vier zu Vorstandsmitgliedern ernannt und einen Präsidenten aus ihrer Mitte bestimmt, fehlt nur noch ein Geschäftsführer samt Sekretärin, damit der Verband und das Spiel ordnungsgemäß funktionieren.

Das sieht dann so aus: Der neue Verband, der selbstverständlich aus dem Etat des Ministeriums unterstützt wird, trägt von Zeit zu Zeit über das zuständige Ministerium seine Wünsche der Regierung und Legislative mündlich und schriftlich vor. Er vergißt auch nicht, gelegentlich in Pressekonferenzen das harte Los seiner Verbandsmitglieder zu schildern und die unentschuldbaren Versäumnisse der Regierung anzuprangern. Dem Ministerium selbst bescheinigt man natürlich vernünftige Einsicht und guten Willen. Der betreffende Minister kann dann im Kabinett auf die große Erregung hinweisen, die ob der noch unerfüllten Forderungen bei den unmittelbar Betroffenen herrsche. Jeder Zweifel an seiner Unentbehrlichkeit schwindet.

Dann ist allen geholfen: dem Minister und seinen Beamten, den sechs Verbandsmitgliedern und jenen, die der Segnungen dieses gemeinsamen Wirkens teilhaftig werden. Doch wer sagt, daß so etwas doch wohl nur ein Märchen sei, der irrt – leider. ks.