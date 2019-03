Von Erwin Lausch

Auch unter den Wissenschaften gibt es Favoriten, und die Mode, die in diesem Falle freilich das Attribut "Torheit" nicht verdient, wechselt. In den dreißiger Jahren stand die Atomphysik im Brennpunkt des Interesses. Heute steigt die Molekularbiologie schnell zu demjenigen Forschungsgebiet auf, dessen Probleme und Ergebnisse mehr als diejenigen anderer Wissenszweige faszinieren.

In der vergangenen Woche versammelten sich rund 50 deutsche Molekularbiologen auf Einladung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu einem Rundgespräch in Bochum. Die Tagung machte deutlich: Nachdem die Molekularbiologie bei uns lange Zeit vernachlässigt wurde, scheint nun der Bann gebrochen zu sein, der deutsche Forscher davon abhielt, sich mit diesem aussichtsreichen Fachgebiet zu beschäftigen. Die bevorzugte Förderung, die Max-Planck-Gesellschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft und Stiftung Volkswagenwerk der Molekularbiologie in den letzten Jahren zuteil werden ließen, beginnt sich auszuwirken.

Deutsche Forscher stehen nicht länger abseits bei dem Bemühen, in die tiefsten Geheimnisse der organischen Welt einzudringen, vorzustoßen in jenen schwer zugänglichen Bereich, wo sich das Mysterium des Lebens in chemische und physikalische Vorgänge auflöst.

Während die Atomphysiker die kleinsten Partikel der Materie untersuchen, richtet sich die Forscherneugier der Molekularbiologen auf die kleinsten stofflichen Einheiten der lebenden Substanz, auf Riesenmoleküle. An ihnen hoffen die Wissenschaftler zu ergründen, welche physikalischen und chemischen Vorgänge den Erscheinungsformen des Lebens zugrunde liegen.

Hauptstudienobjekte der Molekurlarbiologen sind Moleküle von Nukleinsäuren und Proteinen (Eiweißstoffen). Diese langen Kettenmoleküle, bei denen Zahl und Reihenfolge der Kettenglieder in unendlicher Mannigfaltigkeit variieren können, spielen die Schlüsselrollen im Organismus.

Nukleinsäuren sind die Träger der Erbsubstanz. Sie enthalten – auf winzigem Raum zusammengedrängt – den Bauplan eines Lebewesens. Durch Proteine wird dieser Bauplan verwirklicht. Eiweißstoffe steuern den gesamten Stoffwechsel.