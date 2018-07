Sigmund Neumann: Die Parteien der Weimarer Republik; Verlag Kohlhammer, Stuttgart; 148 Seiten, 9,80 DM.

1932, ein Jahr vor dem Zusammenbruch der Weimarer Republik, ist dieses Buch zum erstenmal erschienen. Aber auch heute ist noch bedenkenswert, was S. Neumann, damals junger Dozent an der Deutschen Hochschule für Politik in Berlin, beispielsweise zum Führungsstil der Weimarer SPD bemerkt. Er erkennt ein Zurücktreten der Persönlichkeit hinter der Sache, den Verzicht auf emotionale Wirkung und statt dessen den Anruf rationalen Denkens, Wirklichkeitssinn statt Phantasie, nüchternes, oft biederes Kalkül. Eine solche Beschreibung wäre auch für die heutige Führung der SPD nicht im ganzen unzutreffend. Im Gegensatz zur Weimarer Zeit stehen ihr jedoch in der Bundesrepublik nicht mehr autoritäre und zugleich charismatisch orientierte, antidemokratische Parteien gegenüber.

Die SPD der Weimarer Zeit, so liest man, habe zu 60 Prozent aus Arbeitern bestanden, sei also schon damals keine reine Arbeiterpartei mehr gewesen. Doch habe sie das Angestelltenproblem nicht rechtzeitig erkannt: „Das Verkennen der geistigen und soziologischen Struktur der Angestellten, die, durch den Wirtschaftsprozeß entscheidend dynamisiert, wirksame politische Kräfte darstellten, ist ein Versäumnis der SPD und eine soziale Wurzel des Aufstiegs des Nationalsozialismus.“

Neumann hielt die Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum und der SPD nicht für ein nur tagespolitisches Ereignis. Er meint: „Die Weimarer Koalition stellt ein interessantes Phänomen dar. Auf den ersten Blick erscheint sie als eine unnatürliche Verbindung, die nur durch das Machtstreben ungleichartiger Verbündeter als taktisches Bündnis zustande gekommen ist. In Wirklichkeit aber gab es entscheidende Berührungspunkte zwischen den Koalitionsgenossen, vor allem zwischen Zentrum und Sozialdemokratie.“ Sie wurzelten in dem gemeinsamen Abwehrkampf gegen Bismarck, in sozialpolitischen Vorstellungen und auch im Führungsstil: „Der sehr prägnante und doch uncharismatische Führertyp im Nachkriegszentrum verdeutlicht den Grundcharakter des Zentrums... Der betont sachliche Bezug, die persönliche Zurückhaltung, ein Hervortreten fast nur kraft des Amtes und der Verzicht auf jede diktatorische Geste – hier wie in vielen anderen Äußerungen dieser Ratio liegt eine substantielle Annäherung an sozialdemokratische Repräsentanz und vor allem an ihre Praxis, obwohl die katholische und die sozialistische Ratio meist absolut Verschiedenes meinen.“

Nachdenklich stimmen einige Zeilen, die Neumann gegen Schluß seiner Studie schreibt: „Das oft konstatierte Zurücktreten politischer Diskussionen ist nicht eine Folge der Abschwächung von Gegensätzen, es zeigt vielmehr das Schwinden des Glaubens an die Klärung und Überzeugungsmöglichkeit durch Diskussionen.“ Ist das heute so anders, und sind die darin liegenden Gefahren geringer? Ulrich Lohmar