Das Loch in der deutschen Zahlungsbilanz ist so groß wie ein Scheunentor: rund viereinhalb Milliarden Mark in den ersten acht Monaten. Und es scheint, daß bis zum Ende des Jahres einige weitere Milliarden aus den Tresoren der Bundesbank den Weg durch dieses Tor finden werden. Auf Jahresbasis umgerechnet, können es gut und gern sechs bis sieben Milliarden Mark werden.

Zur gleichen Zeit melden Italien, Frankreich und England stolze Erfolge. Rom weist in seiner Zahlungsbilanz bis zum August einen Überschuß von 4,5 Milliarden Mark aus, de Gaulle verzeichnete allein im ersten Quartal ein Plus von 1,2 Milliarden Mark, und Englands Pfund scheint die Klippe der Abwertung erfolgreich umschifft zu haben.

Sicher ist ein Zahlungsbilanzdefizit noch kein nationales Unglück, wenn gleichzeitig bei der Bundesbank noch rund 28 Milliarden Devisenreserven ruhen. Aber es ist mehr als bedenklich, wenn der Fehlbetrag in der Kasse zu einer Dauereinrichtung wird. Und es läßt sich nicht vertuschen: In der Bundesrepublik hat sich der Wind gedreht.

Es kann kein Zweifel mehr bestehen, wir leben über unsere Verhältnisse, wir verzehren mehr, als wir verdienen. Das Devisenpolster, das wir in 16 langen Jahren erarbeitet haben, kann in drei bis vier Jahren aufgezehrt sein. Die gefüllten Tresore der Bundesrepublik sind keine Beruhigungspille, die uns über die Laxheit der Wirtschaftspolitik der letzten Zeit großmütig hinwegsehen läßt. Es wird der Bundesregierung wenig nützen, die Verantwortung auf die zu hohen Lohnforderungen abzuschieben. Und die Gewerkschaften haben keine Berechtigung, ihre übertriebenen Wünsche mit dem wenig disziplinierten Verhalten anderer Gruppen zu begründen. Das alles sind nur Ausreden, um die eigene Verantwortlichkeit einem anderen zuzuschieben.

Bundeswirtschaftsminister Schmücker sollte weniger in Wehklagen ausbrechen, wie in seinem letzten Lagebericht, in dem er bescheinigt, daß "die Bundesrepublik sich auf die Dauer diese Verschuldung nicht leisten könne", sondern lieber durch geeignete wirtschaftspolitische Maßnahmen für eine Beruhigung des Lohn- und Preisklimas sorgen.

Dieser lange fälligen Erkenntnis steht die unüberhörbare Drohung des Bundesbankpräsidenten gegenüber, der lieber eine Deflation in Kauf nehmen, als der Teuerung freien Lauf lassen will. Und der renommierte Nationalökonom Wilhelm Röpke wurde noch drastischer: "Der zur Unersättlichkeit neigende Staatsapparat muß begrenzt werden."

Die Rechnung ist so klar wie das Einmaleins. Wenn Amerika den Dollarstrom nach Europa zum Ausgleich seiner Zahlungsbilanz stoppt, ist erhöhte Wachsamkeit notwendig, wenn die Zahlungsbilanzen der europäischen Länder nicht in Unordnung geraten sollen. Frankreich und Italien und selbst das notleidende England sind dabei, auch auf Kosten von unpopulären und drastischen Maßnahmen ihren Haushalt zu ordnen. Wenn Bonn sich nicht entschließen kann, einigen Leuten – auch im eigenen Hause – auf die Finger zu klopfen, wird Deutschland eines Tages die Zeche bezahlen müssen.

Wolfgang Müller-Haeseler