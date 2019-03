Von Werner Höfer

Selbst jene Meinungsforscher, die kurz vor der Wahl mit ihrem letzten Schuß auf die demoskopische Zielscheibe unmittelbar neben dem Schwarzen lagen, wurden ihres Treffers nicht recht froh, weil die öffentliche Diskussion über Sinn und Unsinn der Demoskopie als eines Instruments des Wahlkampfes mehr Ablehnung als Zustimmung zutage gefördert hat.

Einer der Volksbefrager hatte schon in der Wahlnacht für sich die Konsequenz gezogen: Er entwickelte die Idee eines "Selbst-Embargos" der einschlägigen Betriebe, was die Zusammenarbeit mit den Parteien in Wahlzeiten angeht. Günter Wickert, Gründer und Leiter der Institute für Markt- und Meinungsforschung, die seinen Namen tragen, die im In- und Ausland tätig sind, deren Stützpunkte auf Tübingen, Altenstadt/Illereichen und Basel verteilt sind, hat der gesamten Branche nahegelegt, sich seinem Enthaltsamkeitsentschluß anzuschließen. Für seine Institute ist es beschlossene Sache, niemals mehr Wahlprognosen zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen.

"Wenn Sie, Herr Wickert, dieses demoskopische Keuschheitsedikt durchsetzen wollen, so setzen Sie sich dem Verdacht aus, die Trauben hingen Ihnen zu hoch."

Zu dieser Verdächtigung hätten selbst seine ärgsten Feinde keinen Grund, meint er, denn er habe bei der vorletzten Bundestagswahl goldrichtig und bei der letzten Wahl ziemlich richtig gelegen:

"Vor vier Jahren haben wir alle Parteien mit einer durchschnittlichen Fehlerquote von 0,9 Prozent und in diesem Jahr den Sieg der CDU mit nur 1,9 Prozent Abweichung richtig vorausgesagt."

"Bei allem Respekt vor diesem Erfolg müssen Sie sich dennoch den Vorwurf gefallen lassen, sich an einem Geschäft, aus dem Sie sich nun zurückziehen wollen, mindestens zweimal beteiligt zu haben."