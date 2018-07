Inhalt Seite 1 — Kirche auf politischen Abwegen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Darf die Kirche, sollte die Kirche oder muß sie sogar zu politischen Fragen. Stellung nehmen? Die Denkschrift der EKD, deren Titel lautet: "Die Lage der Vertriebenen und das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn", hat diese Frage aufgeworfen. Wer sie diskutiert, sollte sich zunächst einmal über Verfassung und Organisation der protestantischen Kirche klarwerden.

Die Machenschaften des Dritten Reiches, die Erfahrung des Widerstandes und schließlich die Folgen der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg hatten zum totalen Zusammenbruch der äußeren Ordnung der Kirche geführt. Darum mußten die protestantischen Christen ihrer Kirche eine neue Verfassung geben. Dies geschah im Jahre 1948.

Die sogenannte Grundordnung der Kirche, also deren Grundgesetz, sieht drei Organe vor: Die Synode als das gewählte Parlament, ferner die Kirchenkonferenz, in der die 27 Landeskirchen vertreten sind und die also in etwa dem Bundesrat entspricht, sowie schließlich den Rat der Evangelischen Kirche, der unter Führung von Präses Scharf das Kabinett darstellt. Die Verfassung legt ferner fest, daß zur Beratung der leitenden Organe, für bestimmte Bereiche, kirchliche Kammern eingesetzt werden. Es gibt deren fünf (für öffentliche Verantwortung, soziale Ordnung, publizistische Arbeit, Erziehung, Jugend). Diese Kammern sind mit je 20 bis 30 Mitgliedern, die vom Rat ernannt werden, besetzt. Und eben die Kammer für öffentliche Verantwortung ist es, die für die Denkschrift verantwortlich zeichnet.

Daß die Kirche zu Fragen dieser Welt Stellung nimmt, ist also institutionell vorgesehen und schon in den Anfängen der Bundesrepublik praktiziert worden. So hat die Kirche das Problem der Entnazifizierung mit durchdacht, hat die großen Fragen der Nation, die Wiederbewaffnung und das Verjährungsgesetz diskutiert; diskutiert in heftigen Auseinandersetzungen, die manchmal die Synode fast zu strengen drohten.

Der Einwand, die Kirche sei nicht berechtigt, zur Frage der Oder-Neiße-Grenze Stellung zu nehmen, sticht also nicht. Und die Landsmannschaften, die laut und stürmisch protestieren, wären besser beraten, in Ruhe die Denkschrift zu studieren. Denn ihr geht es ja gerade darum, die Diskussion zu versachlichen und die Fakten und die Gesichtspunkte zusammenzutragen, die zu einer nüchternen Urteilsbildung notwendig sind.

Sie tut dies in behutsamer Form, sorgsam alle Standpunkte gegeneinander abwägend. Sie untersucht die Stellung der Vertriebenen in Gesellschaft und Kirche; sie sieht ein, daß "viele Vertriebene bis an ihr Lebensende von der Grunderfahrung der Vertreibung bestimmt bleiben und sich als Heimatlose fühlen werden"; sie nennt es einen Irrtum, wenn die öffentliche Meinung sich mit der Feststellung beruhigt, der materielle Lebensstandard und die soziale Sicherheit sei ja für die meisten gewährleistet.