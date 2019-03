Zwei große internationale Konferenzen, die in diesem Herbst in Afrika stattfinden sollten, stehen unter einem Unstern: die Gipfelkonferenz der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) in Accra, der Hauptstadt Ghanas, und die Afro-Asiatische (zweite Bandung) Konferenz in Algier, die nach dem Sturz Ben Bellas auf den 5. November verschoben worden war.

Das Gipfeltreffen in Accra in dieser Woche kam nur unter großen Mühen zustande. Elf von 13 Mitgliedern der OCAM, einer Organisation der französisch-sprachigen Staaten in Afrika, und Nigeria wollten zunächst die Hauptstadt Ghanas als Tagungsort boykottieren, weil Kwame Nkrumah in seinem Lande Oppositionsgruppen aus diesen Staaten Asyl gewährte oder sie sogar im Guerilla-Kampf ausbildete.

Bis zum Donnerstag stand noch nicht fest, wer an der Konferenz teilnehmen würde. Die Konferenz wäre vermutlich ganz gescheitert, gäbe es nicht einige Probleme, wie zum Beispiel Rhodesien, bei denen alle einer Meinung sind.

Algerien hatte vergeblich versucht, die Gipfelkonferenz bis zum Dezember zu vertagen, weil sie zu dicht vor der wichtigeren Bandung-Konferenz liegen würde. Inzwischen ist aber der Konferenztermin des 5. November wieder fraglich geworden. Wegen des indisch-pakistanischen Krieges, des Putsches in Indonesien und der chinesisch-sowjetischen Differenzen haben China, Pakistan und Tansania um einen erneuten Aufschub gebeten. China will nur teilnehmen, wenn die Konferenz das amerikanische Vorgehen in Vietnam verurteilt und keine "Revisionisten" (sprich: Moskau) einlädt. Präsident Sukarno bat die sowjetische Regierung, nicht auf ihrer Teilnahme zu bestehen, da sie sonst die ganze Konferenz zunichte mache.