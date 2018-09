„Junge Stadt sieht junge Kunst“ (Wolfsburg,Stadthalle): Wie schlecht ist die junge deutsche Kunst nun wirklich? Nach dem Stuttgarter Fiasko beim Kunstpreis der Jugend war für das Wolfsburger Unternehmen das Schlimmste zu erwarten. Indessen widerlegt die Schau alle voreilig-düsteren Prognosen. In Stuttgart war Jochen Hiltmann der einzige, der für den Preis in Betracht kam. In Wolfsburg mußte der Bildhauerpreis sogar geteilt werden, er ging an den schwäbischen Bildhauer Erich Hauser, dessen Stahlkonstruktionen schon für documenta-würdig befunden wurden, und an Utz Kampmann aus Berlin. Der Bildhauer, der in seinen dünngliedrigen Bronzefiguren („Galgenbaum – Königin – Galgenkönig“) so viel plastische Phantasie und Witz entwickelte, daß er dafür einen Sonderpreis verdient hätte, lebt ebenfalls in Berlin und heißt Heinrich Brummack. Den Preis für Malerei erhielt Arnold Leisler. Die Jury hat Horst Antes offenbar nur deshalb übergangen, weil er schon zu viele Preise bekommen hat.

Typisch und sympathisch an der heutigen Situation: Von einer Stildiktatur kann keine Rede mehr sein, erlaubt ist, was gefällt. Am muntersten geben sich die Berliner Jungrealisten mit Karl Horst Hödicke, Michael Roschlau („Fahrt nach W.“), Helmut Völker, Peter Sorge. Eines der reizvollsten Bilder, die farbig delikat verschleierten „Reminiszenzen III“, stammt von dem erst 20jährigen Berliner Akademieschüler Michael Barthel.

Die 93 ausgestellten Arbeiten wurden aus 1500 Einsendungen ausgewählt. In diesem Jahr konnten sich auch Künstler aus Baden-Württemberg und Bremen beteiligen, während Niedersachsen und Berlin die Stammländer für den Wolfsburger Kunstpreis bilden. Die Ausstellung dauert bis Ende Oktober.

„John Piper“ (Köln, Baukunst): Endlich bringt die Kölner Baukunst, Deutschlands luxuriöseste Privatgalerie, nach einigen zaghaften Versuchen mit der innerdeutschen Mittellage, einen Künstler, um den der Aufwand lohnt. John Piper ist hierzulande unbekannt, der British Council hat ihn uns vorenthalten, vermutlich weil der Maler nicht in sein Konzept paßt.

Ob aus Arroganz oder Eigenbrötelei oder Unkenntnis des Gängigen, immerzu gerät Piper in Widerspruch zu der herrschenden Doktrin. Die rund 125 Arbeiten aus den Jahren 1933 bis 1965 (von der Marlborough Fine Art London zur Verfügung gestellt), darunter Ölbilder jeder Größe, Aquarelle, Gouachen, Collagen, Entwürfe für Bühnenbilder zu sämtlichen Britten-Opern und für Kirchenfenster in der Kathedrale von Coventry, schließlich eine Serie von Lithographien der berühmtesten mittelalterlichen Kirchen in England, wirken wie zufällige Bruchstücke eines Lebenswerkes, dem es nicht an Genialität, nur an Überschaubarkeit und jener inneren Konsequenz mangelt, auf die der Betrachter ein Recht zu haben glaubt.

Piper und Ben Nicholson waren die ersten, die Anfang der dreißiger Jahre in England abstrakte Bilder malten. Als das nach 1945 Mode wurde, hatte Piper eine neuromantische Schule ins Leben gerufen, die er nicht als bindend betrachtete. Die halbabstrakten Collagen von 1962 nähern sich stilistisch den Arbeiten von 1936. Neben einigen belanglosen und einigen bühnenwirksam aufgemachten Landschaften gibt es erstaunlich schöne Bilder, vor allem wenn es sich um sein Lieblingsmotiv Alte Fassaden handelt, wo er in die verschwindenden braunen und gelben Flächen mit dem spitzen Pinsel architektonische Details kalligraphiert. – Bis zum 19. November.

• „Alexej Jawlensky“ (Braunschweig, Kunstverein Haus Salve Hospes): Man sieht in Braunschweig nur das Spätwerk rund 50 Arbeiten aus den Jahren 1916 bis 1937, darunter die kaum bekannten spätesten Blumenbilder (aus dem Besitz von Andreas Jawlensky). Nach den endlosen Reihen der „Köpfe“, diesen meditativen Exerzitien, die das menschliche Gesicht auf ein geometrisches Thema reduzieren und dieses karge Lineament mit einem mystisch-ekstatischen Leben zu erfüllen suchen und bei geringfügigen Abwandlungen von Form und Farbe eine maximale Ausdrucksskala durchlaufen, ist man von der erfrischten Farbigkeit und der Spontaneität dieser Blumenstilleben tief betroffen.